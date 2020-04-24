Сообщить или скрыть?

В рамках дебатов в онлайн режиме студенты обсудили актуальную и неоднозначную тему.

Насколько оправдана дифференцированная система поощрений граждан, сообщивших о фактах коррупции? Свою позицию по этому поводу предстояло отстоять студентам ВКГУ им. С. Аманжолова и колледжа КАСУ в рамках проекта ANTIKOR.LIVE. Организаторами виртуальных дебатов выступили Антикоррупционная служба ВКО совместно с ВКОФ молодежного крыла «Жас Отан».

Как рассказала специалист Антикоррупционной службы ВКО Гульнур Бекбаева, проведение дебатов направлено на активизацию гражданской позиции молодежи в борьбе с коррупцией, развитие чувства ответственности за порядок. Дебатёры затронули вопросы: «Что такое коррупция?», «Почему она возникает и что нужно сделать для ее предотвращения?» и другие важные направления. Участники поделились своими мнениями о дифференцированной системе поощрений граждан, сообщивших о фактах коррупции, которая является одним из наиболее важных методов в реализации антикоррупционной политики страны.

– Основная цель и задача таких мероприятий заключается в формировании у молодежи, в частности студентов вузов и колледжей, антикоррупционного мировоззрения, сознания, а также формирования антикоррупционного иммунитета, – пояснила Гульнур Бекбаева. – Это и есть основной посыл.

В завершении дебатов свое мнение высказал студент 1 курса ВКГУ им. С. Аманжолова Емил Али.

– Участие в дебатах не только интересно, но и очень полезно, – отметил он. – Мы изучаем законы, чтобы разбираться во всех нюансах законодательства. Осознаем, что правонарушение, тем более коррупционное – ставит крест на будущем. Наше общество не приемлет людей с подобными проявлениями, историями. Наша страна будет процветать, если у казахстанской молодежи выработается крепкий иммунитет к любому проявлению коррупции.

Ерик Абитов