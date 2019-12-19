Соловей нашего времени

Легендарная оперная певица из Восточного Казахстана Бибигуль Тулегенова отметила свое 90-летие.

Литературно-музыкальный вечер, посвященный юбилею артистки, провели в областной библиотеке им. А. С. Пушкина.

СТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРНОЙ ДИВЫ

Родилась Бибигуль Тулегенова 16 декабря 1929 года в Семипалатинске (ныне – Семей). К музыке была близка с детства. Отец играл на скрипке, научился этому самостоятельно. Мама любила петь. Старшая сестра Бибинур тоже унаследовала музыкальный талант родителей, но профессиональной певицей не стала.

Примадонна рассказывает, что у родителей была особенная история любви.

– Маме было всего 15 лет, когда мой отец украл ее из дома, – поделилась она в книге «Бибигуль Тулегенова: любить, надеяться и верить». – Бабушка, когда поняла, что случилось, подняла переполох, подала на отца в суд. Его арестовали. А мама на суде возьми и скажи: я сама так хотела, мы любим друг друга. Его отпустили. Они стали жить вместе. Вскоре дети пошли один за другим, семья состоялась, родители друг друга любили и жили хорошо.

Все изменилось в 1937 году, когда отца Бибигуль Тулегеновой, второго секретаря райкома партии, арестовали, обвинив в шпионаже в пользу Японии. Тогда его супруге было всего 25 лет, она осталась одна с семерыми детьми. Будущей звезде казахстанской эстрады было семь лет. На этом ее беззаботное детство закончилось. С тех пор она не только училась, но и постоянно работала: убиралась, мыла полы в чужих домах. В 14 лет стала помощником киномеханика, знала наизусть каждую песню, которая звучала в фильмах. В 15 лет пошла работать в жестяно-баночный цех Семипалатинского мясокомбината.

К слову, легендарная певица часто говорит, что гордится тем, что родилась и выросла в Семее. Тем более что именно здесь она познакомилась со своим наставником – репрессированной писательницей Галиной Серебряковой. Она взяла под свою опеку Бибигуль Тулегенову и дала ей первые уроки музыки. По ее настоянию молодая девушка поступила на вокально-хоровой факультет нынешней Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. Во время учебы в 1951 году Бибигуль работала солисткой на Казахском радио, исполняя популярные народные и эстрадные песни. С 1954 года начала петь в Казахском государственном академическом театре оперы и балета им. Абая. В 1956 году стала солисткой труппы Казахского государственного академического оркестра народных инструментов им. Курмангазы. С 1971 по 1979 год снова солировала в Казахском государственном академическом театре оперы и балета им. Абая.

ПО СТОПАМ НАСТАВНИКА

«Соловей казахской эстрады» добился успеха не только на сцене, но и на педагогической стезе, воспитав не одно поколение талантливых певцов. По сей день Бибигуль Тулегенова является профессором Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. Одна из ее учениц – лауреат республиканских конкурсов, специалист Восточно-Казахстанского областного музея искусств Гульнара Перкова поделилась своими студенческими воспоминаниями.

– У каждого человека есть определенное знаменательное событие, которое он запоминает на всю жизнь. У меня тоже есть такое. Я горда тем, что мне удалось познакомиться с мэтрами отечественной сцены во время учебы в консерватории. В их числе были Ермек Серкебаев, Роза Жаманова и Бибигуль Тулегенова, – сказала Гульнара Перкова. – Мне посчастливилось учиться у оперной певицы Сауле Курмангалиевой, которая вскоре познакомила меня с Бибигуль Ахметовной. Она всячески поддерживала меня, помогала подобрать программу для выступлений. Я называла ее второй мамой.

По словам Гульнары Перковой, Бибигуль Тулегенова научила ее чувствовать песню. Ведь каждое произведение нужно пропустить через себя.

– Никогда не забуду, как исполняла любовную лирику Фридерика Шопена. Тогда она сказала мне: «Все прекрасно, ноты на месте, но любви я не вижу. Когда ты почувствуешь, что такое любовь, тогда и споешь». С этого момента я начала понимать, что нужно петь так, чтобы твоя аура дошла до слушателя. В этом отношении она была гениальным преподавателем, – вспоминает ученица примадонны.

Бибигуль Тулегенова всегда отличалась своей необычайной добротой и внимательностью. Об этом говорит и солистка симфонического оркестра акима Восточно-Казахстанской области, обладательница знака «Мәдениет қайраткері» Альмира Нургожина, которая выступала с ней на одной сцене.

– У меня были кумиры. Одна из них – Бибигуль Ахметовна. Наши голоса схожи. Мне хотелось походить на нее. Я исполняла произведения из ее репертуара, – поделилась Альмира Нургожина.

Училась она также в консерватории и после окончания учебы не раз встречалась с известной певицей. Вместе с другими артистами они разъезжали с концертами по районам Восточного Казахстана. Несмотря на тяжелую нагрузку, дальнюю дорогу и возраст, «казахский соловей» всегда пел вживую, не позволяя себе использовать фонограмму.

– Помню, как Бибигуль Ахметовна выступала в Центральном доме культуры, это был ее первый сольный концерт здесь. Она болела, сильно кашляла. Я спросила, как она будет петь, ведь мы привыкли, что артист должен быть в форме. Тем более, тогда у нее был запланирован сложный репертуар. Облегчить его отказалась, спела, – говорит Альмира Нургожина. – Тогда я сделала для себя выводы: если ты не в лучшем состоянии, но настроен, то сможешь спеть.

ВЕЧНОЕ ДЕТИЩЕ

Также Бибигуль Тулегенова заботливая мама, бабушка и прабабушка. Вырастила двух дочерей – Гузель и Марьямгуль и сына Тулегена. Выдающиеся вокальные данные передались заслуженному деятелю искусств Марьямгуль Тулегеновой. Легенда отечественной сцены очень любила петь вместе с дочерью, но в 2007 году Марьямгуль не стало. Мать очень тяжело переживала кончину своего ребенка. Прошло много лет, но по-прежнему продолжает жить ее детище – Международный вокальный конкурс имени Бибигуль Тулегеновой. Он был впервые организован в 2001 году по инициативе Марьямгуль. В этом году он прошел в десятый раз.

Своими воспоминаниями поделился дипломант I Международного вокального конкурса имени Бибигуль Тулегеновой, солист «Ертіс концерт» Айдар Алтай. Его первая встреча с известными певицами состоялась еще до участия в конкурсе. К слову, он также учился в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. Его педагог, народный артист Казахской ССР Бекен Жилисбаев был сокурсником Бибигуль Тулегеновой.

– Когда до нас дошла новость о проведении конкурса, мы тут же поспешили подать заявку. Но не всем это было разрешено, – сказал Айдар Алтай. – Во время участия познакомились с артистами из дальнего и ближнего зарубежья. После конкурса Бибигуль и Марьямгуль Тулегеновы повезли нас на отчетный концерт. Тогда мы выступили перед Нурсултаном Назарбаевым.

В ЧЕСТЬ ЛЮБИМОЙ ПЕВИЦЫ

Слушателям полюбились многие произведения в исполнении признанной артистки. В ее репертуаре народные песни «Гayhap тас», «Жиырма бес», композиции Латифа Хамиди «Соловей», Евгения Брусиловского «Две ласточки», Сыдыка Мухамеджанова «Весенний вальс», романсы Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, арии из опер Николая Римского-Корсакова и многое другое. Известны многим ее оперные партии: Кыз Жибек – «Кыз Жибек» Евгения Брусиловского, Ажар – «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, Енлик – «Енлик-Кебек» Газизы Жубановой, Виолетта – «Травиата» Джузеппе Верди.

Также она исполняла роли в кино и, конечно же, пела в них. В ее фильмографии особое место занимают «Наш милый доктор», «Ангел в тюбетейке», «Алдар Косе», «Небо моего детства».

Неудивительно, что многие казахстанцы, выражая свое почтение таланту Бибигуль Тулегеновой, называли своих дочерей в ее честь. В их числе родители жительницы Усть-Каменогорска, детского стоматолога Бибигуль Тулегеновой.

– Мама с папой назвали меня так, потому что хотели, чтобы я была похожа на Бибигуль Ахметовну. Для меня большая честь носить ее имя. Всегда ощущала большую ответственность, – поделилась Бибигуль Тулегенова. – Несмотря на то, что певицей не стала, окончила школу со знаком «Алтын белгі» и университет с красным дипломом. Работаю в сфере медицины и служу для народа. Моя задача – видеть здоровые улыбки детей. Надеюсь, что я оправдала ожидания родителей.

Интересный факт – в одной группе с тезкой оперной примадонны в Медицинском университете Семея учились тезки Амины Умурзаковой и Абая Кунанбаева.

Бибигуль Тулегенова – советская и казахстанская оперная певица, обладательница колоратурного сопрано, актриса и педагог. За годы своей певческой карьеры «казахский соловей» удостоился немалого количества наград. В разное время она получила звания народной артистки СССР, лауреата Государственной премии СССР, кавалера двух орденов Ленина, Героя Социалистического Труда, является почетным гражданином Восточно-Казахстанской области, Алматы и столицы. Однако признание и слава пришли к ней не сразу, прежде блистательная прима прошла нелегкий путь.

Гульжан Естаева