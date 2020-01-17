Сокровенный тайник мыслей

Завораживающий взгляд сундучок с волшебным содержанием — именно так можно назвать декоративные блокноты мастерицы из Риддера Ирины Итахуновой.

Творчество Ирины началось с создания авторских кукол. Когда она впервые увидела работы других мастеров, они буквально заворожили ее. В голове промелькнула мысль: «А почему бы и не попробовать?» Так появилась первая кукла – красавица Баян-Сулу, которую сразу же оценили на выставке мастеров декоративно-прикладного искусства в родном городе.

– За пять лет создала более 120 композиций и просто художественных кукол из разных материалов и в разных техниках, – делится Ирина Итахунова. – Очень люблю воплощать персонажи из живописи и литературы. Так появились Ак Бота, Татьяна Ларина, Ромео и Джульетта, Одетта, фантазийные куклы на тему времен года, стихий огня и воды, степного ветра, ночи, исторические персонажи и герои из произведений «Козы-Корпеш и Баян-Сулу», «Легенда об аманате», «Волхв», «Суламифь», а также сказочные – Золушка, лисичка-сестричка, феи, эльфы, ангелы, принцессы и королевы, рыцари.

Притягивает внимание композиция «Мемуары» – на подставке девушка с рыжими волосами и книга. По словам Ирины, название композиции одноименно с названием парфюма Memoir. Подобно тому, как раскрывается аромат, открывается внутренний мир героини.

– Образ и стиль куклы готичный, – отмечает мастерица. – Одежда из бархата и фатина разных фактур подчеркивает ее нежность и брутальность. Только рыжие волосы по ветру – как символ внутренней свободы. Подставка представляет собой закрытую книгу – мемуары – спрятанный от посторонних между страниц мир. Потайная калитка ведет в это место, приоткрывая туманные волны души…

Ирина Итахунова продолжила творческий поиск, выбрав направление, кардинально отличающееся от создания кукол, она занялась изготовлением авторских блокнотов и альбомов, или небанальным скрапбукингом.

Скрапбукинг (с англ. – книга из вырезок) – вид рукодельного искусства, основная идея которого заключается в изготовлении и оформлении альбомов и блокнотов. Это свое-образный способ хранения личной или семейной истории, сокровенных мыслей и эмоций в виде фотографий, рисунков, вырезок, аппликаций, записей и другого. В нашем случае к технике добавилась фантазия автора и большее число декоративных элементов, выполненных вручную, и получился оригинальный авторский блокнот или альбом, созданный в технике «небанальный скрапбукинг».

Неподдельный интерес вызывает сам процесс, диву даешься, как из подручных предметов рождается произведение искусства. Обложка делается из картона и украшается в стиле мixed мedia (микс-медиа). Это смешанный стиль, сочетающий в себе множество других техник. Его особенностью является передача эмоций через цвет, фактуру рисунка, образы. Здесь сложно выделить первостепенные и второстепенные элементы, центр – важно целостное восприятие композиции. Цветовая палитра яркая, сочная. В работе используют различные текстуры: бумагу, картон, металл, краску, акварель, гели. Написание текстов не ограничивается направлением, это могут быть вырезки из периодической печати.

Затем начинается работа над «внутренним миром» блокнота. Обычная офисная бумага превращается в винтажную с помощью… чайной заварки или кофе. Каждая страничка продумывается до мелочей. Наполняется картинками, стихами и текстами интересных авторов, при этом сохраняется место для личных записей. Иногда страницы декорируются отдельно, а потом вшиваются в переплет, иногда – после сшивания, когда продумана общая концепция.

В зависимости от идеи подбирается материал. В его выборе ограничений нет – ткань, бумага, фольга, природные компоненты и даже медицинский бинт. Все пригождается для создания очередного шедевра.

Блокноты мастерицы, словно живые существа, имеют свое имя. Так, «Лесной эльф» хранит в себе нежность лесных трав и цветов, «Легенды осени» наполнены шелестом листопада и осенним настроением, «Кицунэ» (японское название лисы) раскрывает характер рыжей красавицы, а серия блокнотов «Коты» словно обладает магической силой.

Для каждого блокнота у Ирины Итахуновой свой путеводитель – эксклюзивная тематическая закладка. Например, «маршрут» по неизведанным страницам прокладывают миниатюрная кукла, эльф, лисенок или черный кот, напоминающий персонажа

М. Булгакова – кота Бегемота.

– Мне нравится сам процесс создания, – с улыбкой рассказывает мастерица. – Сшивание переплета, декор страниц и обложек, изготовление закладки. Это отдых для души.

Несмотря на то, что скрапбукинг только развивается, он уже пользуется большой популярностью. Ведь блокноты мастерицы – это не просто блок листов, предназначенных для записей, а произведение искусства, от одного взгляда на них уже получаешь эстетическое удовольствие.

– Они словно погружают в радужный мир, полный удивительных существ, загадок и тайн, – резюмировала Ирина Итахунова.

Краткая справка

Скрапбукинг (с англ. – книга из вырезок) – вид рукодельного искусства, основная идея которого заключается в изготовлении и оформлении альбомов и блокнотов. Это своеобразный способ хранения личной или семейной истории, сокровенных мыслей и эмоций в виде фотографий, рисунков, вырезок, аппликаций, записей и т. д.

Первое упоминание об альбоме с вырезками фиксируется в 1598 году. Тогда в обычные книги вклеивали отрывки из художественных произведений, известные цитаты и собственные наблюдения.

Впервые термин «скрапбукинг» появился в 1830-х

годах.

По мере того, как распространялась информация, этот вид творчества становился все более популярным. На сегодняшний день существуют специализированные клубы, основным направлением деятельности которых является скрапбукинг.

Татьяна Кравченко

Риддер