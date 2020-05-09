Сокровенное об отце

Проходят годы. Трагические события Великой Отечественной войны становятся историей, а люди, пережившие эти страдания, – легендами. Сегодня у нас есть только воспоминания о тех, кто подарил нам мирное небо над головой.

Мой отец Ахметхан Айтказин был участником Великой Отечественной войны. О трудностях, с которыми он сталкивался на своем пути, рассказывал нечасто. Был сильным, смелым и уверенным в своих возможностях, поэтому старался не думать о делах давно ушедших дней. Зато каждый год торжественно отмечал День Победы. Это самый важный праздник для нашей семьи.

Отец обладал невероятным поэтическим даром, потому мог рассказывать о своей жизни и воспоминаниях о войне в стихах…

В 1939 году его призвали в ряды Красной Армии. Когда он служил в 76-й батарее 73-го горного кавалерийского полка в Самарканде, началась

война. Оттуда он отправился на фронт. С июня по октябрь 1941 года пребывал на службе в 106-й стрелковой дивизии Смоленской области.

…Самый разгар войны. Папа вместе с сослуживцами оказался в окружении фашистов. Прорваться не удалось. В итоге фашистский карательный отряд взял в плен отца и его фронтового друга из Кызылорды. Их отвели в большой лагерь, где уже были другие пленники, изможденные голодом. В ту же ночь им удалось сбежать и добраться до соседней деревни.

До самого утра они прятались в стогах сена. Позже в ходе разговора с местными жителями удалось узнать о том, что вскоре сюда прибудут немцы. Было решено двигаться вперед. Используя компас, добрались до берега Днепра. Перебрались через реку на лодке.

Им было необходимо достичь переднего края фронта, находящегося на юго-востоке. Сделать это не удалось. Вечером вражеские солдаты настигли их и снова взяли в плен. Утром папу и его друга дядю Мишу должны были доставить в лагерь. Однако благодаря густому туману им вновь удалось сбежать.

Вместе они добрались до близлежащей деревни, встретили там русского старца. Некоторое время жили в его доме, работали. Спустя две недели, узнав, что неподалеку находился партизанский отряд, они отправились в путь. В результате присоединились к партизанскому отряду 24-й годовщины Рабоче-крестьянской имени Красной Армии Смоленской области под руководством Шмелева.

Здесь в бою отец потерял своего друга. Постоянные атаки со стороны гитлеровцев служили препятствием для посадки самолета с продовольствием. В партизанском отряде папа находился девять месяцев. В июле командир собрал всех и сказал, что они отправятся на линию фронта. Около сотни солдат собрались в путь, остались лишь люди преклонного возраста, женщины и дети.

В 1942 году 11 июня они атаковали немецкий карательный отряд. Выжить в этом бою удалось немногим – уцелеть смогли только десять человек, в том числе и папа. Они спаслись, но ни еды, ни оружия у них не было. Выживали, заваривая траву и березовую кору.

У переднего края они оказались

18 июня 1942 года. В Особом отделе их досконально проверили, после чего привезли в сталиногорскую шахту. Спустя шесть месяцев проверка в фильтрационном лагере НКВД подошла к концу, и солдаты вновь вступили в ряды Красной Армии.

После отец попал в 421-й стрелковый полк 119-й стрелковой дивизии Московского военного округа. Во время разведки получил огнестрельное ранение. Двое солдат помогли ему добраться до повозки для транспортировки раненых. В 2816-м госпитале ему сделали операцию. Происходило это в ноябре 1943 года. В том же году его наградили медалью «За отвагу». В августе 1944 года он вернулся домой.

Ожесточенная война и полученные раны не смогли сломить его стремление к жизни. По возвращении он окончил техникум, с 1962 года до выхода на пенсию безупречно выполнял обязанности на руководящих должностях отделов торговли в совхозе «Мыңбұлақ» Аягозского района. Для коллег он стал ярким примером честности и доброты.

Вместе с моей мамой Жамалтай Нурбеккызы он вырастил пятерых сыновей и двух дочек, а главное – оставил воспоминания, которые мы будем бережно хранить долгие годы.

Бауыржан Айтказин