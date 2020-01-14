Создавая условия, строим будущее 14.01.2020 Валентина Клиновицкая Образование К 2023 году все иногородние студенты Восточно-Казахстанской области будут обеспечены местами в общежитиях. В регионе реализуются мероприятия по расширению доступности и качества высшего образования и улучшению условий проживания студенческой молодежи в рамках реализации Третьей инициативы Президента РК.По информации заместителя акима области по социальным вопросам Алишера Мархабата, озвученной на расширенном аппаратном совещании, в 2021 году гранты на бесплатное обучение в вузах региона получат 1 846 человек. На это областным бюджетом предусмотрено 5 млрд тенге. Напомним, в целях снижения оттока выпускников школ и обеспечения региона высококвалифицированными кадрами из местного бюджета выделяются средства на предоставление грантов. За три года образовательные гранты получили 1 046 человек на общую сумму 2,8 млрд тенге. В прошлом году Восточно-Казахстанская область стала лидером в стране по выделению безвозмездных субсидий из областного бюджета – 400 образовательных грантов.Как отметил Алишер Мархабат, гранты выпускникам школ предоставляются на обучение в вузах не только региона, но и Алматы – в КазНУ им. аль-Фараби и Египетском университете исламской культуры «Нур-Мубарак».– Еще одним существенным фактором доступности высшего и профессионального образования является создание комфортных условий проживания студенческой молодежи. На сегодня для проживания иногородних студентов семи вузов имеются 17 общежитий, 28 колледжей – 30 общежитий. До 2023 года будет построено восемь общежитий на 3 348 мест, – сообщил замакима.Так, планируется строительство трех объектов для ведущих вузов региона: в Усть-Каменогорске – на 500 мест для ВКГТУ имени Д. Серикбаева, в Семее – для медицинского университета на 1000 мест и на 540 мест для Университета имени Шакарима.По словам Алишера Мархабата, ранее принятое решение о возведении общежития на 600 мест для студентов ВКГУ имени С. Аманжолова отменено, так как потребности в нем не оказалось.Кроме того, частными вузами и колледжами области до 2021 года планируется открытие четырех общежитий на 655 мест, из них в сентябре 2019 года открыты два частных общежития на 211 мест – Казахстанско-Американского свободного университета на 106 мест в Усть-Каменогорске и колледжа «Кайнар» на 105 мест в Семее. На 2020 – 2021 годы предусмотрено открытие общежитий в Казахстанском инновационном университете в Семее на 200 мест и Колледже экономики и финансов в Усть-Каменогорске на 244 места.– Эти объекты планируется построить за счет частных инвестиций, – отметил замакима области. – Работа по привлечению партнеров в рамках механизма ГЧП ведется руководством вузов.За счет средств областного бюджета в текущем году будут построены два общежития в Усть-Каменогорске – для медицинского колледжа на 428 мест и колледжа строительства на 244 места, в Семее – для колледжа бизнеса и сервиса на 288 мест. Даниал Ахметов поручил со второго квартала текущего года выделить средства из местного бюджета на строительство общежитий, а также напомнил о создании базовых учебных заведений, которые должны быть укомплектованы современным оборудованием в соответствии с образовательными программами.– Конечная цель, к которой мы стремимся посредством всех этих комплексных мер, – довести коэффициент трудоустройства выпускников колледжей региона до 92 процентов. Особое внимание по-прежнему должно быть уделено доступности высшего образования для детей из многодетных и малообеспеченных семей, – резюмировал глава региона. Бахыт Сарсембаева Из архива редакции