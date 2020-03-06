Соевый век

Международный рынок посылает казахстанским аграриям сигнал – выращивать больше сои. Отрасль становится достаточно весомой в экспорте и перспективной для государства.

В последние годы в мире наблюдается взрывная динамика расширения посевных площадей под соей. Так сложилось, что основной импортер сельхозкультуры – Китай, от экономики которого во многом зависит весь соевый комплекс.

По словам директора ТОО «ВКСХОС» Александра Томашенко, ежегодная потребность КНР в сое составляет свыше 100 млн тонн, тогда как внутренний рынок Поднебесной производит не более 15 млн тонн этой культуры.

Крупнейшим поставщиком сои в Китай были Соединенные Штаты. Торговля прервалась в связи с возникшими торговыми спорами между Пекином и Вашингтоном.

В связи с этим по поручению акима области Даниала Ахметова Управлением сельского хозяйства разработана программа, направленная на увеличение в регионе посевной площади, урожайности сои и организации ее сохранности.

В рамках этой программы научные сотрудники ТОО «ВКСХОС» организовали для аграриев области семинар по возделыванию перспективных сельскохозяйственных культур.

Александр Томашенко, открывая встречу, отметил, что в последние несколько лет соя, как культура многоцелевого использования, демонстрирует свою экономическую эффективность и ценность в различных производственных отраслях.

– Это очень перспективная культура, не требующая сложных технологий возделывания, – заверил он. – Ее можно успешно выращивать практически на всех полях региона. При положительной конъюнктуре на рынке производство сои, несомненно, является весьма прибыльным. Культура также неплохой предшественник, и для животноводства соя крайне важна в кормовом рационе.

Восточноказахстанские посевные площади, по словам руководителя Управления сельского хозяйства Ержана Нурбаева, в этом году будут увеличены с 4,5 до 7 тысяч гектаров. Конечно, в росте производства и интенсификации возделывания сои огромное значение имеет появление новых приемов, технологий и разработок в селекции и генетике.

Одним таким важным звеном при технологии возделывания культур является выбор сорта. Местные земледельцы отдают предпочтение ультраскороспелым семенам украинской селекции, которые хорошо зарекомендовали себя в условиях местного климата.

Научные сотрудники ВКСХОС намерены сопровождать аграриев на этапе начала работы с новыми сор-тами – консультировать по срокам посева и обработки.

Выращивание сои на орошаемых землях может обеспечить урожайность до 35 ц/га, и такие примеры уже имеются. То есть мелиорация может по-новому раскрыть потенциал выращивания сои.

Семинар прошел в форме диалога, где все участники смогли задать интересующие их вопросы относительно сортов и особенностей возделывания сельхозкультур, а также поделились опытом возделывания сои в условиях региона.

Перспективные сорта сои, выращиваемые на богаре и в условиях капельного орошения, а также сорта, применяемые в повторных посевах, новые линии представил участникам семинара специалист из Барнаула Сергей Леонов.

Были освещены основные моменты в выращивании сои, начиная с выбора предшественника, сорта и подготовки посевного материала и заканчивая уборкой товарной сои. С большим интересом участники семинара обсудили этап ухода за посевами – защиту от сорняков, вредителей и болезней, в частности препараты, разрешенные к применению на сое, и особенности их использования.

Еще одно перспективное растение, применяемое в кормопроизводстве, – сорго. Это теплолюбивая яровая культура, способная формировать высокие урожаи при сумме годовых осадков 200–250 мм. Там, где для кукурузы мало осадков и без орошения она не дает хороших урожаев, может быть использовано сорго. Также эта культура равнозначна кукурузе как предшественник для яровых зерновых.

В ТОО «ВКСХОС» успешно прошли испытания три его вида, выведенные учеными Всероссийского научно-исследовательского института сорго и других зерновых культур. Их главная особенность – засухоустойчивость. Это значит, что сорта пригодны для возделывания как в северных, так и в южных районах Восточного Казахстана.

Бахыт Сарсембаева

Дмитрий Франчук