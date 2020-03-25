Современный подход

В Аягозском районе открылся центр цифровых услуг.

Новый центр электронных услуг располагается в поселке Актогай в здании Дома культуры. Отметим, что ранее по области такие цифровые центры были открыты в Усть-Каменогорске и Семее.

– Этот цифровой ЦОН стал уже третьим по области, – рассказал директор филиала НАО «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области Азамат Есембулов. – Цифровой центр создан при поддержке акима района Дилдабека Оразбаева.

Он отметил, что такие центры – это новый формат предоставления госуслуг. Их работа полностью автоматизирована и осуществляется без непосредственного участия операторов. Также для удобства услугополучателей тут предусмотрен уголок для детей.

Следует отметить, что жители Аягозского района предпочитают получать услуги самостоятельно. С начала года филиалом госкорпорации было оказано более 1,5 млн госуслуг, из них самостоятельно через секторы самообслуживания жители района получили более 35 тысяч. Более 31 тысячи жителей получили ЭЦП, 16 тысяч граждан зарегистрировались в Базе мобильных граждан, чтобы получать услуги с помощью мобильного телефона (так называемого «ЦОНа в кармане»).

В целом, в ВКО наблюдается снижение количества обращений в ЦОНы. Специалисты объясняют эту тенденцию тем, что все больше граждан стали получать услуги самостоятельно посредством портала электронного правительства egov.kz. По итогам прошлого года в секторах самообслуживания самостоятельно получено более одного миллиона услуг, это на 18 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Дмитрий Одинцов

Аягозский район