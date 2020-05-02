Современное звучание

Коллектив областной Государственной филармонии имени Амре Кашаубаева готовится к съемкам музыкального видеоклипа к 175-летию Абая Кунанбайулы.

Кюй «Тор жорға» исполнят 175 домбристов. Это произведение Абая не широко известно, исполняется редко.

Солисты филармонии во время вынужденной само-изоляции провели ряд онлайн-концертов через соцсети, не оставляя земляков наедине с карантином. Каждый артист считает за честь исполнить во время таких выступлений и произведение Абая. Кроме того, для местного телеканала были подготовлены 15 записей концертов, которые вышли в эфир и скрасили досуг горожан.

– Я готовлю почитателям творчества Абая сюрприз, – рассказал известный кюйши, директор филармонии Айбек Бекбосынов. – Я работаю над кюем, посвященным юбилею поэта.

Он рассказал ещё об одной оригинальной и красивой задумке. Как известно, одной из наиболее популярных песен Абая является его перевод «Письма Татьяны Онегину». Певцы филармонии готовят её исполнение а капелла вокальной группой из восьми человек. Так эту песню еще не исполняли. Это сложная творческая задача, для ее воплощения в жизнь был приглашен специалист из столицы.

Эстрадно-симфонический оркестр, созданный при филармонии, также готовит интересную программу.

Практически готово к празднованию юбилея великого земляка и здание городского Дворца культуры Семея, в котором базируется областная Государственная филармония имени Амре Кашаубаева.

Как отметил директор ГДК Нуриден Иманбаев, капитальный ремонт внутренних помещений проведен еще в прошлом году за счет городского бюджета. Обновились концертный зал, залы для репетиций, гримерки, прилегающая территория. Сейчас проходит ремонт фасада здания в рамках реализации республиканской программы «Дорожная карта занятости».

Городской Дворец культуры открыл свои двери в 1951 году. Он объединил под одной крышей несколько клубов, ставших за долгие годы сплоченным коллективом. Сегодня здесь занимаются творчеством несколько десятков коллективов, не раз побеждавших на различных конкурсах и фестивалях.

Айгуль Биданова

Семей