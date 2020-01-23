Современная классика

Известный поэт, член Союза писателей Казахстана Тыныштыкбек Абдикакимов поделился своими творческими планами с молодыми писателями, а также ценителями культуры и литературы из Семея.

В областном историко-крае-

ведческом музее в рамках празднования 175-летия Абая Кунанбаева, а также обсуждения статьи Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке» состоялся вечер-встреча «Жүректің көзі ашылса» с известным писателем Тыныштыкбеком Абдикакимовым.

Это весьма яркая личность, чьи работы известны многим ценителям литературы. Тыныштыкбек Абдикакимов является автором нескольких сборников стихотворений на казахском языке, таких как «Ақшам хаттары», «Ырауан», «Алқоңыр дүние», «Бесінші маусым жұпары».

В своих произведениях он попытался проанализировать и переоценить через призму казахского национального мировоззрения древние принципы и понятия, общие для всех народов мира. Насколько ему это удалось и к каким выводам он пришел за годы исследований, автор поделился с участниками творческого вечера.

Как было отмечено, творчество Тыныштыкбека Абдикакимова является объектом многих научно-исследовательских работ. По его произведениям в республике защищались кандидатские, докторские диссертации, публиковались другие научные труды.

Стихи поэта включены в учебник «Казахская литература. Справочник ученика» для 5-11 классов и поступающих в вузы в разделе «Независимая казахская литература». Его стихи переведены на испанский, китайский, кыргызский языки.

Классики казахской литературы, такие как А. Кекилбаев, Т. Абдик, М. Магауин, Ф. Онгарсынова, Т. Медетбек, Н. Оразалин, высоко оценили творчество Тыныштыкбека Абдикакимова, охарактеризовав его как «своеобразное судьбоносное явление в казахской литературе».

Недавно работы Тыныштыкбека Абдикакимова увидели свет и в цикле книг «Абай әлемі». Свои издания, а также другие личные вещи писатель передал в коллекцию фондов областного историко-краеведческого музея.

– В числе подарков музею – печатная машинка, – сообщил писатель. – В течение последних пятнадцати лет она была мне верным другом и помощником. С ее помощью я написал многие свои произведения. Еще передал в дар музею головной убор, который преподнес мне выдающийся писатель и поэт, наш земляк Азильхан Нуршаихов. Эти вещи годами были со мной и согревали сердце. Теперь я бы хотел, чтобы они радовали гостей и посетителей музея.

Особо ценным стало то, что участники встречи получили возможность не только побеседовать о произведениях Тыныштыкбека Абдикакимова, но и узнать мнение писателя о неоценимом творчестве великого Абая Кунанбаева. В своей речи Т. Абдикакимов особо отметил значимость предстоящей даты – празднования 175-летия казахского философа и просветителя Абая Кунанбаева.

Флора Левина

Семей