Совокупный эффект

Елена Шаменова,

заведующая Центральной детской библиотекой Алтая:

– Считаю, что ограничительные меры, введенные в районных центрах и городах нашего региона, своевременны. К сожалению, некоторые люди до конца не понимают всю серьезность ситуации и продолжают пренебрегать простыми правилами личной гигиены, а также посещают общественные места без особой необходимости. Все требования ограничительных мероприятий позволяют осознать гражданам, что исход распространения коронавирусной инфекции напрямую зависит от каждого из них.

Учтены все нюансы – сотрудники организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность города, продолжат работу, соблюдая санитарные нормы. Выход из дома в магазин, аптеку или банк по четным или нечетным дням позволит минимизировать возможность распространения вируса.

Всем нам необходимо отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и помнить, что от соблюдения порядка и дисциплины зависит не только собственное здоровье, но и здоровье родных, близких людей, друзей и всего общества. Несомненно, сообща мы сможем преодолеть временные трудности и вернуться к привычной жизни.

Алена Мухамадиева, преподаватель английского языка, Кокпектинский район:

– Решение Главы государства Касым-Жомарта Токаева о продлении в стране режима чрезвычайного положения полностью поддерживаю. По оценке экспертов, распространение коронавируса в нашей стране ещё не достигло своего пика.

Нужно понимать, что это, как и введение ограничений в Риддере, Курчатове и во всех районных центрах региона, в том числе и в Кокпекты, временные меры. Уверена, все трудности и неудобства мы преодолеем, ведь это сделано для сохранения нашего здоровья и благополучия.

Я нахожусь в декретном отпуске, но знаю, что мои коллеги сейчас работают в другом формате. Перестроиться не просто. Поэтому считаю, что мы должны поддерживать друг друга, с пониманием относиться к той работе, которую проводит руководство городов, районов и области, чтобы обеспечить необходимый уровень жизнедеятельности в населенных пунктах и порядок.

Сейчас как никогда важно сохранять спокойствие, не терять оптимизма, и

вместе со всей страной мы преодолеем это

непростое время.

Талгат Альмухаметов, председатель общественного объединения

«Айбын», Урджарский район:

– В целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции с 15 апреля на территории села Урджар введены дополнительные ограничительные меры.

Как представитель общественности нашего района, полностью поддерживаю это решение. Все это направлено, в первую очередь, на сохранение нашего здоровья и безопасности близких нам людей.

Наша сила – в единстве! Слаженные действия граждан и государства позволят преодолеть все трудности. Поэтому восточноказахстанцам следует отнестись к временным ограничениям с пониманием и проявить социальную ответственность, соблюдать гигиенические требования и без особой причины не выходить из дома.