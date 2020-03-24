Соблюдай дистанцию

Работникам, находящимся на карантине, будут платить в соответствии с временной нетрудоспособностью.

Об этом сообщил начальник областного управления государственной инспекции труда Бакытбек Кизатов на брифинге, прошедшем в региональной службе коммуникаций. Он также дал разъяснения по другим вопросам, касающимся трудовой деятельности в условиях объявленного в Казахстане чрезвычайного положения.

– Всем работникам, которые находятся на карантине, независимо от места их пребывания – в медицинском учреждении или в домашней изоляции, оплата и пособия производятся в соответствии с временной нетрудоспособностью (больничный) в размере не более 17 МРП в месяц, – пояснил Бакытбек Кизатов.

Все предприятия независимо от форм собственности, которым позволяет специфика, могут перейти на дистанционную работу. При таком режиме порядок работы определяется статьей 138 Трудового кодекса РК. Учет рабочего времени должен регулироваться актом работодателя, а заработная плата – выплачиваться в полном объеме.

Если невозможно перейти на удаленный формат и требования чрезвычайного положения могут привести к снижению объемов работы, то работодатель, в соответствии со статьей 70 Трудового кодекса, вправе ввести неполный режим рабочего времени. То есть приказом может ввести сокращенную рабочую неделю или же сокращенные часы ежедневной работы. В этом случае заработная плата работникам должна выплачиваться за фактически отработанное время.

С введением запрета на проведение массовых мероприятий некоторые работодатели вынуждены направить своих работников на простой.

– Если невозможно установить неполный режим рабочего времени, то, согласно статье 112 Трудового кодекса, это будет рассматриваться как вынужденный простой, – пояснил он. – По закону в таком случае работодатель обязан выплачивать заработную плату своим работникам в размере не ниже минимальной заработной платы, которая установлена в стране, то есть 42 500 тенге. Оплата может быть выше, если это предусмотрено трудовым договором.

Работодатель в сложившейся ситуации может пойти и на сокращение штатов. В этом случае по закону о занятости населения он обязан в месячный срок предупредить об этом работника и выплатить ему компенсацию в размере среднемесячной заработной платы.

По предоставлению оплачиваемых отпусков для одного из родителей Бакытбек Кизатов отметил, что, согласно статье 93 Трудового кодекса РК, оно осуществляется в соответствии с графиком отпусков или вне графика по соглашению сторон в случае возникновения такой необходимости.

В связи с этим работодатели обязаны предоставить одному из родителей, вынужденному оставаться с детьми, оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск.

Бахыт Сарсембаева