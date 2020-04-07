Соблюдайте самоизоляцию

В Семее зафиксировано ещё два случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в ВКО шесть пациентов с таким диагнозом по состоянию на 6 апреля.

4 апреля стало известно о заражении COVID-19 подростка 2006 года рождения в Семее. Как сообщил руководитель Управления здравоохранения ВКО Ильяс Мухамеджан, из анамнеза установлено, что школьник болеет с 30 марта. Он жаловался на сухой кашель, повышение температуры тела до 38°С и общую слабость.

– 3 апреля проведено рентгенографическое обследование. Диагноз – левосторонняя верхнедолевая инфильтративная пневмония. Назначено антибактериальное лечение, – сказал Ильяс Мухамеджан. – Подросток был обследован на наличие COVID-19 – результат положительный. После пациента перевели в специализированный стационар.

Согласно эпидемиологическому анамнезу, заболевший и его близкие родственники за пределы области и страны не выезжали. Более того, с момента выхода на каникулы мальчик не выходил из дома. В результате эпидемиологического расследования установлено 51 контактное лицо. Близкие контакты изолированы. По месту жительства проведена дезинфекционная обработка.

6 апреля выяснилось, что коронавирусом заболел брат этого пациента. Мальчик 2007 года рождения был обследован 5 апреля на наличие COVID-19. Результат оказался положительным.

Оба подростка находятся в инфекционном стационаре. Общее состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Проводится расширенное эпидемиологическое расследование.

В связи с распространением коронавирусной инфекции, жителям региона рекомендуется находиться дома и не выходить на улицу без необходимости. Вместе с тем следует усилить меры личной гигиены.

– Как показывает мировая практика, в условиях отсутствия вакцины самоизоляция является единственной эффективной мерой по борьбе с COVID-19, – подчеркнул глава региона

Даниал Ахметов.

Гульжан Естаева