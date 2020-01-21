Снег на голову

Вместо традиционных крещенских морозов к восточноказахстанцам пришли аномальное потепление и сильная метель.

Хотим мы того или нет, но погода часто вносит коррективы в жизнь человека. Так произошло и на прошедших выходных – зима создала экстремальные условия на дорогах и в отдаленных поселках. Снег, метель, местами гололед, порывы ветра достигали 30 метров в секунду.

На личных страничках в социальных сетях и общественных пабликах уже появились фото- и видеосвидетельства капризов зимы.

Из-за обильных снегопадов были закрыты трассы республиканского и областного значения практически по всем направлениям. Жителей области оповестили через смс-сообщения и рекомендовали не выезжать за пределы населенного пункта без особой необходимости. Те, кто успел выехать до закрытия дороги, испытали на себе все прелести снежной зимы.

Так, на трассе Семей – Усть-Каменогорск в снежном плену оказались 12 легковых автомобилей. Сотрудники ПЧ-40 эвакуировали в Семей 13 взрослых и троих детей.

В Шемонаихинском районе спасли семь человек.

На автотрассе в Бородулихинском районе из 32 эвакуированных 16 разместили в СВА в селе Новая Шульба, остальные разъехались по родным и знакомым.

В Кокентауском сельском округе из-за обильного снегопада заблудился чабан с отарой овец. Его поиски проводили сотрудники ПЧ-11 Семея на гусеничном тягаче. Чабана нашли, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Стоит отметить, что впервые в спасательной операции были задействованы вездеходы «Шерп», при помощи которых на дороге, ведущей в с. Верх-Уба, были спасены 15 человек, из них двое детей.

– Всего за выходные пожарные, дорожные службы и местные исполнительные органы эвакуировали 206 человек, из снежных заносов освободили 150 автомобилей, – сообщил исполняющий обязанности начальника ДЧС ВКО Канат Абдилов.

В настоящее время идет расчистка автомобильных трасс от снега, задействовано 260 единиц техники.

Специалисты ДЧС ВКО предупреждают граждан о том, что обильные осадки, прошедшие в Восточно-Казахстанской области, и ветер привели к угрозе схода лавин. Так, специалисты «Казселезащиты» уже провели профилактические спуски лавин на особо опасных склонах – 30 – 37 километры трассы Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка – Северное, во избежание самопроизвольного обвала. Жителям области необходимо соблюдать правила нахождения в горах, не останавливаться возле лавиноопасных мест.

Перед дальней поездкой необходимо ознакомиться с состоянием автомобильных дорог и возможными изменениями погодных условий. Об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации можно узнать через мобильные приложения «Дармен» и «ДЧС ВКО предупреждает», скачав их через мобильное приложение Play Market совершенно бесплатно. Также информация размещается на официальном сайте ведомства. О закрытии и открытии республиканских и областных трасс можно узнать в разделе «Экстренная информация» или по телефонам: 26-28-08, 57-42-52.

Если вы в случае крайней необходимости выехали за пределы населенного пункта и оказались в сложной ситуации, незамедлительно сообщите о своем местонахождении в службу ЧС по номеру 112.

Татьяна Кравченко

Фото из архива редакции