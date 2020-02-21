Снег, автобусы и мусор

Главной темой разговора жителей областного центра с акимом города стали вопросы благоустройства.

На итоговой отчётной встрече акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара с населением горожане озвучили вопросы, решение которых, по их мнению, требует принятия безотлагательных мер.

Жительница областного центра Наталья Уразова, раскритиковала качество уборки снега на улицах и дорогах.

– Почему так плохо чистит снег в городе? К социальным объектам нет доступа. Я не могу подъехать к детскому саду. Приходится парковать машину, где придется, а ребенка нести на руки до сада. А если детей в семье двое-трое? – подчеркивает она.

Проблему аким города, конечно же, признал и вместе с тем отметил, что работа в этом направлении всё же ведется.

– У нас в этом году аномальная зима, очень снежная и теплая, в конце января было плюс 7 градусов. Живу и работаю здесь 12 лет, раньше такого не видел, – подчеркнул Жаксылык Омар. – Снег убирать не успевают. Основные улицы города обслуживает КГП «Новая Согра», а за территорию во дворах отвечают КСК. Регулярно, спрашиваем у председателей КСК, почему не убраны сугробы? Отвечают, что жители не оплачивают их услуги.

С похожей проблемой к акиму города обратилась жительница посёлка Лесхоз. По её словам, за очистку дорог от снега в поселке отвечает ТОО «Өскемен СпецКоммунТранс», однако организация свои функции не выполняет в полной мере. К тому же автобус 47-го маршрута разворачивается в обратном направлении на улице Высоковольтной, не доезжая до конечной, так как не может подняться в гору, отделяющую две остановки. Поэтому людям приходится идти несколько километров, чтобы добраться до места остановки пассажирского транспорта.

– В нашем посёлке нет ни школы, ни садика, ни даже питьевой воды. Никто ничего не делает, – сказала представитель местного КМС.

Аким Усть-Каменогорска, в свою очередь, отметил, что с проблемой знаком, решением вопроса займется.

Сложности с общественным транспортом знакомы и жителям улицы Дружба народов в посёлке им. Куленова. Автобусы там не ездят, пожилым людям и родителям с маленькими детьми тяжело добираться до близлежащей остановки. Жаксылык Омар заверил, что остановку установят и запустят автобусный маршрут.

Не менее серьезную тему в ходе встречи затронула Айнур Ануаркызы. Она родилась в Уланском районе, но сейчас проживает и работает в областном центре. Женщина обеспокоена тем, что на ее малой родине планируется строительство полигона ТБО.

– Это большой проект, который реализуют европейские специалисты. Они рассматривают несколько территорий, чтобы определить, где лучше всего разметить этот полигон. Всё учтём. Когда решение будет принято, сообщим о результате, – ответил аким города. – Вы не думайте, что мы просто будем складировать там отходы, нет, будет построен завод по переработке мусора. Это ведь и дополнительные рабочие места.

Ольга Прудникова поинтересовалась, планируется ли расширение моста через реку Комендантку по проспекту Назарбаева. Ведь именно там ежедневно образуются пробки. По словам Жаксылыка Омара, проект по этому объекту готов, решается вопрос с финансированием, требует средства в размере почти 600 млн тенге.

– Проблемы всегда есть и будут, однако нельзя не отметить, что город развивается, – подытожил встречу Жаксылык Омар.

Гульжан Естаева

Фото Дмитрия Франчука