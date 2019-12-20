Смех продлевает жизнь

Дворец культуры металлургов распахнул свои двери для веселых и находчивых. Там прошел первый открытый республиканский фестиваль КВН на кубок «Казцинка», в котором выступили семь команд из Нур-Султана, Алматы, Павлодара, Семея и Усть-Каменогорска.

Мероприятие было организовано областным Молодежным ресурсным центром Управления внутренней политики ВКО при поддержке ТОО «Казцинк».

– Мы вышли с инициативой, и компания «Казцинк» ее поддержала, – говорит руководитель Молодежного ресурсного центра ВКО Арайлым Есимбекова. – Если КВН на казахском языке «Жайдарман» процветает, то, к сожалению, игры на русском языке последний раз проводились в городе четыре года назад! В этом фестивале не будет проигравших – все получат призы, хотя бы поощрительные в размере 50 тысяч тенге. Победителей ждут денежные премии: Гран-при – 300 тысяч тенге, первое место – 200 тысяч, второе – 150 тысяч, третье – 100 тысяч тенге. Также лучший игрок получит 100 тысяч тенге.

На сцене выступили команда «Коргалжино» из Нур-Султана, три коллектива из Усть-Каменогорска – сборная города, «Голд» и «Валера» (ТОО «Казцинк»), «Сборная университета «Туран» (г. Алматы), сборная Павлодара и «Альянс» (г. Семей).

Со сцены сыпались искрометные шутки на злобу дня. Вперемежку с юморесками артисты радовали зал зажигательными танцами и красивыми песнями. Каждая команда в миниатюрах показала ситуации из жизни, которые знакомы каждому, а потому вызвали улыбки и аплодисменты. Фантазировали ребята на самые разные темы: от дискотеки на мясокомбинате до свадебных фотографий, умело высмеивали телесериалы, популярные передачи, рекламу, а главное – проблемы общества, о которых не принято говорить вслух.

– «Казцинк» всегда стремится поддерживать талантливую молодежь, – прокомментировал исполнительный директор по административным вопросам компании Андрей Лазарев. – КВН – это игра, в которой ребята раскрываются с самых разных сторон – демонстрируют и актерское мастерство, и незаурядные вокальные способности, и воображение. Уверен, зрители получили настоящее удовольствие и вдоволь посмеялись над тем, что происходило на сцене. Возможно, такие игры на кубок «Казцинка» станут традиционными.

Членам жюри пришлось нелегко, ведь все команды были по-своему оригинальны, как и шутки участников. Публика тепло встречала каждый номер.

Третье место по итогам фестиваля досталось сборной Павлодара. Второе – сборной Усть-Каменогорска. Первое место заняла команда «Коргалжыно» (г. Нур-Султан). Гран-при и кубок «Казцинка» завоевали гости из Семея.

Ева Ким

Фото предоставлено Управлением по связям с общественностью ТОО «Казцинк»