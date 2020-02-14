Сложный и многогранный Абай

В Нур-Султане при Евразийском национальном университете имени

Л. Н. Гумилева создан научно-исследовательский институт «Академия Абая». О его целях и задачах рассказал директор НИИ «Абай академиясы», кандидат исторических наук, доцент Ерлан Сайлаубай.

– Открытие «Академии Абая» («Абай академиясы») входит в общереспубликанский план празднования 175-летия Абая. Наш НИИ учрежден постановлением Правительства РК от 3 декабря 2019 года. К его работе привлечены ведущие ученые нашего университета и других научных заведений страны, ведутся фундаментальные исследования, в том числе по изучению личности Абая, его философских идей, литературного наследия поэта, – рассказал Ерлан Сайлаубай.

Казалось бы, Абай, его творчество, абаеведение являются одной из постоянно обсуждаемых тем в Казахстане. Тем не менее, сейчас они обрели новую актуальность – мы живем в иную историческую эпоху, когда проходит трансформация общественного сознания.

– Прежде всего, требуют нового пересмотра и изучения тексты стихов Абая Кунанбай-улы. Требуется новая трактовка «Слов назидания». Особенно важно определить, насколько была изучена среда общения Абая, в целом – вся его биография. Также на повестке дня стоит сбор исследований абаеведов, выпуск их работ серийными изданиями. Всем этим необходимо заниматься, используя новые подходы независимой страны, – отметил директор НИИ.

Так, в советский период творчество и жизнь Абая не изучались разносторонне по идеологическим причинам. Наименее исследованы темы, связанные с концептуальными идеями. К примеру, концепция «Полноценной личности» («Толық адам»), связь Абая с фольклорным наследием народа, с духовными истоками Востока.

– Для популяризации наследия Абая Кунанбайулы требуется пересмотреть и дополнить текстовый аспект творчества поэта, подготовить познавательные пособия на основе новых технологий, – поделился планами академии ее руководитель. – Необходим выпуск монографий, научных работ, учебных пособий «Поэтический мир Абая», «Пространство идей Абая». Предстоит проведение междисциплинарных исследований «Абай и казахское общество». В Казахстане нужно сформировать среду с высокоинтеллектуальным потенциалом, изучающую историю, духовное и культурное наследие казахского народа, концептуальные идеи и социальные проблемы в контексте отечественного, общетюркского и мирового понимания.

Среди задач нового НИИ:

Научное исследование творческого наследия Абая Кунанбайулы. Обновленное представление личности и творческого наследия Абая в отечественном и мировом пространстве.

Проведение многосторонних и междисциплинарных исследований по теме «Абай и казахский социум» с использованием передовых отечественных и мировых теоретических концепций и принципов.

Подготовка нового поколения ученых-абаеведов.

Издание научно-познавательных, информационно-аналитических сборников.

Подготовка и выпуск во всем мире библиографических указателей об Абае.

Освоение опыта исследовательских центров мирового уровня.

Планируется опубликовать около 20 научных изданий – монографий, научных трудов, учебно-методических пособий, сборников по тематике творческого наследия Абая Кунанбайулы и кластера абаеведения.

По словам Ерлана Сайлаубая, деятельность «Академии Абая» будет служить национальной идее «Мәңгілік Ел» и программе «Рухани жаңғыру», поскольку они предлагают оригинальные источники и новые взгляды на последние сто лет истории нации и государства. Это в свою очередь способствует обновлению духовной памяти народа, укреплению патриотического сознания народа, углублению исторического познания о прошлом нашей страны.

Новый НИИ только встает на ноги, перед ним – масштабные задачи, которые не закончатся вместе с юбилейным годом.

– Абай слишком сложен и многогранен, чтобы судить о нем поверхностно. А ведь до сих пор бытует некое «обиженное» отношение к нему, дескать, почему он только ругает свой же народ. На самом деле Абай еще на заре прошлого века применял методологию критического мышления, которая и сейчас является самой актуальной в мире, потому что помогает находить выход из сложных ситуаций, решение задачи, – подытожил разговор Ерлан Сайлаубай.

Кстати, первое крупное научное мероприятие в рамках празднования 175-летия Абая состоится в Восточно-Казахстанской области. 20 марта в Семее в стенах Государственного университета имени Шакарима под эгидой МОН РК и акимата ВКО пройдет международная научно-практическая конференция «Кунанбай: легенда и истина».

Айгуль Биданова

Нур-Султан