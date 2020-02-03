Слово мое звучит недаром

Аубакировские чтения впервые стартовали в Усть-Каменогорске.

Коллектив и читатели областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан собрались в информстудии «Абай» на открытии социального проекта «Аубакировские чтения».

В гостях – уникальный человек, писатель, поэт, краевед, архивист с большой буквы, автор произведений, которые оставляют неизгладимое впечатление в душе после каждого

прочтения, Алдияр Аубакиров.

Символично, что первое произведение, которое звучало на открытии чтений, – это «Слова назидания» Абая Кунанбайулы. Тем самым, как сказал гость, продолжается эстафета мероприятий, посвященных юбилею поэта.

– Нам всем знакомы «Слова назидания». Но сегодня они звучали по-новому, – говорит директор КГУ «Восточно-Казахстанская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан» Гульнара Кадырова. – Наш гость не только прочитал первые три слова Абая, он рассуждал,

опираясь на свой богатейший жизненный опыт.

Так, «Слова» звучали по-особому современно, что важно в наше неспокойное время. Читатели, библиотекари отметили, что восприятие произведений зависит от того, какие чувства, переживания, эмоции вкладывает читающий человек.

В библиотечной информстудии в окружении книг Абая

звучали слова великого автора из уст замечательного современника. Они дошли до сердца каждого из присутствующих.

Елена Пашке