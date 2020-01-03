Региональный Экспертный совет по реализации программы «Рухани жаңғыру» рассмотрел проекты, посвященные празднованию юбилея Абая.

Состоялось итоговое заседание Экспертного совета Восточно-Казахстанской области по реализации программы «Рухани жаңғыру» под председательством ректора ВКГУ им. С. Аманжолова Мухтара Толегена. В работе совета приняла участие руководитель Управления внутренней политики ВКО Ирина Смит. Она рассказала присутствующим о концепции празднования 175-летия Абая Кунанбаева.

– Предполагается, что идеологема всех праздничных мероприятий будет обозначена цитатой Абая из слов назидания: «Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп» («Люби человечество, как брата»), – отметила Ирина Смит. – Запланировано более 500 мероприятий.

По ее словам, проекты будут направлены на раскрытие философских, просветительских, поэтических, музыкальных граней таланта нашего великого земляка. К работе будут привлечены известные абаеведы, ученые, писатели Улыкбек Есдаулет, Медеу Сарсекеев, Арап Еспенбетов, Борис Щербаков, а также молодые поэты Мерей Карт, Кызырбек Дургинбай, Бауржан Игилик, Ержан Жумабаев и другие.

Молодежь в предстоящем году будет особо активна. С участием студентов будет реализован проект «Менің Абайым» («Мой Абай»). В январе 2020 года планируется запуск эстафеты, в рамках которой пройдут творческие встречи и чтение стихов, видеоматериалы с которых распространят в социальных сетях под специальными хэштегами.

– Наступающий год – Год волонтера, поэтому ожидается множество волонтерских инициатив. Сейчас совместно с вузами ведем работу по привлечению ребят, владеющих иностранными языками, которые могли бы быть волонтерами на праздничных мероприятиях. Особенно их помощь будет необходима в августе, – сказала Ирина Смит.

В ходе заседания преподаватель кафедры музыкального образования Ардак Кашей презентовала разработку «Музыкальная культура Восточно-Казахстанской области», писатель Багдат Есдаулетова рассказала о проекте «Слово Абая – оберег для всех». Директор музея ВКГТУ им. Д. Серикбаева «Большой Алтай» Анар Смагулова, в свою очередь, работает над созданием академии для студентов «Адам бол». Все проекты были направлены Экспертным советом на доработку.

Председатель и члены Экспертного совета были награждены грамотами акима области за вклад в реализацию программы «Рухани жаңғыру» и программной статьи «Семь граней Великой степи».

Гульжан Естаева