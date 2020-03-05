Слово Абая в графике

О силе слова Абая рассказал в своих картинах член Союза художников Казахстана Анатолий Бердюгин.

Анатолий Васильевич даже не помнит, что именно подвигло его заняться искусством. Видимо, творческая жилка, которая была у его родителей, дала о себе знать.

– Серьезно заниматься рисованием начал после армии, – поделился он, – когда пришел работать на конденсаторный завод электриком. Потом перевели в отдел эстетики художником-оформителем. После работы приходил в парк, садился на скамейку и наносил на бумагу все, что меня окружало – людей, скульптуры, деревья и т. д. Это помогло мне набить руку.

Творческая работа подтолкнула его к знакомству с профессиональными мастерами кисти. Одним из них был Леонид Агейкин, который оценил талант юноши и принял его в свою среду. Встреча с известным художником стала для Анатолия Васильевича поворотным моментом в жизни. Как он сам признается, Леонид Агейкин был для него не просто учителем, но и другом. Он пригласил начинающего художника поучаствовать в выставках, где можно было не только показать свои работы, но и подружиться с близкими по духу людьми.

На одной из таких выставок произошла еще одна судьбоносная встреча с усть-каменогорским поэтом Евгением Курдаковым, который, как окажется впоследствии, познакомит Анатолия Бердюгина с бесценным наследием казахского поэта Абая Кунанбайулы.

– Мы подружились и стали ходить друг к другу в гости, – рассказал художник. – Он читал стихи и пристрастил меня к поэзии. Ведь, когда начинаешь чувствовать не только слова, но и то, что за ними спрятано, – образы, возникает ощущение чего-то значимого. Это так захватывает!

Тогда он задумался: почему бы не сделать иллюстрации к стихам Евгения Курдакова. На сегодняшний день у Анатолия Бердюгина насчитывается около 70 работ, выполненных в технике графики.

Помимо стихотворчества Курдаков занимался переводами поэтических произведений Абая. Благодаря его трудам Анатолий Васильевич открыл для себя личность национального акына.

– Естественно, до этого читал произведения Абая, но не замечал его уникальности, – поделился художник. – А когда Евгений Курдаков прочитал первое стихотворение, я был потрясен мудростью мысли.

С тех пор он увлекся изучением биографии и стихотворений казахского поэта в переводе, а позже литературные образы ожили на холсте. За годы творчества появились такие работы, как «Охота с беркутом», «Человек – ничтожной плоти тлен и прах», «Осень», «Вот мотыльков беспечный рой», «Баллада перевода» и другие. Вся коллекция насчитывает десять картин, написанных по мотивам произведений Абая Кунанбайулы…

Каждая из работ Анатолия Бердюгина открывает неизведанные грани души поэта, раскрывает его внутренний мир. Так, на картине «Осень» изображен Абай, который наблюдает за бытом казахского народа в осенний период: «Выделывают шкуры, кожи мнут, / Плетут ремни, латают дряхлый полог, / Просушивают скарб и шерсть прядут». Он размышляет о жизни кочевого народа, живущего на просторах бескрайней степи.

– Я попытался передать его ощущения: грустно, серо, зябко и уныло, – прокомментировал художник, – поэтому картина разделена на три части: в центре – Абай, справа от него – быт кочевников, а слева – обо (куча из камней, располагается у дорог как путеводитель по степным просторам. Также обо можно придать глубокий философский смысл – поиск жизненного пути, своего предназначения). Присутствует и социальное разделение, то есть с одной стороны, жизнь аула, а с другой – цивилизация.

У Анатолия Васильевича есть иллюстрации и на философские стихи поэта. Только посмотрев на картины «Человек – ничтожной плоти тлен и прах» и «Стук часов – не робкий шелест забытья», сразу хочется отложить все земные заботы и задуматься о вечном круговороте жизни и смерти. На первой изображен путь человека – от появления на свет до момента, когда он покидает этот бренный мир. В четких линиях и контурах художника вырисовывается посыл автора-создателя произведения – «Человек – ничтожной плоти тлен и прах, / Смерть для каждого равна в своих правах. / И кичиться перед кем-то превосходством – / Знак надменного блуждания впотьмах». Независимо от того беден ты или богат, главное в этом мире – оставаться человеком.

«Стук часов – не робкий шелест забытья» отражает неизбежность и непреклонность времени. В центре песочные часы. Художник придает им двойной смысл. С одной стороны, это символ утекающего времени, с другой – новой жизни, благодаря времени появляется молодой росток.

– Образы возникают из самого текста и вплетаются в полотно, образуя цельную картину, – пояснил Анатолий Бердюгин.

Стоит отметить, что художнику удалось побывать на родине Абая, в урочище Жидебай, увидеть Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей «Жидебай-Борили» и проникнуться атмосферой, в которой жил и творил казахский поэт. Впечатления, полученные от поездки, сразу же вылились в картину «Дух Абая над степью». На ней над изображенным мемориальным комплексом Абая и Шакарима витает образ Абая – как символ духовного мира. Словно вся степь пропитана наставлениями великого философа XIX века.

– Абай – это мудрец, гигант народной мудрости, – подчеркнул Анатолий Бердюгин. – Если я через переводы воспринимаю его так, то для казахского народа Абай – это всё, его сила и опора.

О диалоге поколений и культур повествует картина «Баллада перевода».

– Когда Евгений Курдаков перевел стихи Абая, он написал «Балладу о переводе», в которой описал свои ощущения, – отметил художник. – Это диалог уходящего Абая и стоящего на пороге Курдакова. Абай оглядывается, чтобы передать наставления молодому поколению в лице Евгения Курдакова, а тот принимает их. Своеобразный диалог не только поколений, но и культур. А пространство между ними – это связующая нить, через которую они могут общаться.

Есть у Анатолия Бердюгина картины с национальным колоритом («Охота с беркутом»), овеянные романтическими чувствами («Тихим шелестом листвы») и т. д.

Любопытно, что все иллюстрации к лирическим произведениям Абая выполнены в технике графики, несмотря на то, что он прекрасный живописец и мастер портретов. В его арсенале очень много работ, посвященных красоте природы Рудного Алтая и известным современникам художника.

– Мне интересна эта техника сама по себе. В стиле графики я могу создать рисунок за несколько дней, поскольку графика более подвижна, – поделился секретом он. – Могу сместить какие-то акценты внутри картины, играя светотенью. В живописи цветовое пространство должно быть цельное, а здесь я его разделяю завитками, линиями судьбы.

По словам самого художника, он старается передать философию произведения, чтобы можно было из конкретного перейти в эфемерное, поразмышлять, а возможно, у зрителя при просмотре картины возникнет желание познакомиться с произведением, по которому она написана.

– Будет здорово рядом с картиной прикрепить стихотворение Абая на двух языках, – резюмировал Анатолий Бердюгин. – Тогда будет понятно, что я хотел передать своей работой, а может, даже кто-то проникнется и захочет почитать поэзию Абая.

Анатолий Васильевич поделился, что у него в планах проиллюстрировать «Слова назидания» великого мыслителя.

Татьяна Кравченко