Слезь с подоконника!

Оставляя при проветривании окно открытым, некоторые родители не задумываются о том, какой опасности подвергают при этом своих малышей.

По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Усть-Каменогорска, в 2019 году произошло 9 случаев выпадения детей из окон многоквартирных домов по неосторожности. В текущем году подобных несчастных случаев пока не зарегистрировано.

Тем не менее родителям следует быть предусмотрительными. Многие устанавливают защитные москитные сетки, однако не стоит переоценивать их надежность. Несмотря на то, что сетка достаточно прочная, она лишь создает иллюзию безопасности. Крепления в виде пластмассовых уголков или металлических крючков не предназначены для того, чтобы выдержать вес ребенка.

Сотрудники городского Управления по чрезвычайным ситуациям обращают внимание на необходимость соблюдения определённых правил: не оставлять маленьких детей без присмотра, отодвинуть мебель от окон, чтобы ребенок не мог свободно залезть на подоконник. Нужно объяснить малышу, что нельзя опираться на москитную сетку.

Лучше установить на окна специальные замки-фиксаторы. Они не позволят ребенку открыть окно более чем не несколько сантиметров.

Валентина Мусевич