Слагаемые бюджета

Бюджет Восточно-Казахстанской области в новом году за счет собственных доходов составит 134 млрд тенге. Основной фонд средств, как и прежде, будет направлен на укрепление социальной сферы региона.

Проект областного бюджета на ближайшие три года обсудили в ходе заседания областного маслихата, прошедшего с участием акима ВКО Даниала Ахметова.

По информации руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования Сауле Улаковой, рост собственных доходов региона к текущему году составит 16 процентов. Финансирование из республиканского бюджета на областной уровень в 2020 году определено в размере 104 млрд тенге.

– Это позволит выполнить в полном объеме все социальные обязательства государства. Основная доля средств пойдет на расходы сферы образования, социальное обеспечение и выплату АСП, – отметила главный экономист области.

Так, из 74,6 млрд тенге, предусмотренных на образование, 465 млн тг покроют затраты инклюзивной сферы. Учтены дополнительные расходы на повышение оплаты труда педагогов (19 млрд тг), приобретение оборудования для колледжей в рамках проекта «Жас маман» (1,6 млрд тг), на подготовку специалистов с высшим образованием для детей из многодетных и малообеспеченных семей (107,7 млн тг). Также предусмотрено дополнительное выделение 400 грантов по востребованным специальностям на сумму 664,8 млн тг.

Кроме того, 4,5 млрд тенге предназначены для проведения капитального и текущего ремонта 137 объектов образования.

Как отметила Сауле Улакова, в 2020 году планируется строительство четырех школ: в селе Карааул Абайского района, поселке Степной (Семей), поселке Касыма Кайсенова Уланского района и в Риддере.

Предусмотрена разработка ПСД на строительство школы инновационных технологий в Семее, на реконструкцию недостроенного межрегионального профессионального центра по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для машиностроительной отрасли под физико-математическую школу в Усть-Каменогорске.

Спикер напомнила, что с будущего года возведение школ будет возможно исключительно за счет местного бюджета, без привлечения республиканских трансфертов.

Сфере здравоохранения региона выделено порядка 10,7 млрд тенге. Из них 3,2 млрд тенге предназначены на приобретение современного оборудования для областных и районных медучреждений, свыше 648 млн тенге – на капитальный ремонт перинатального центра в Семее, больницы в Курчатове и Центра крови в Усть-Каменогорске.

Планируется приобретение двух зданий для Центра первичной медико-санитарной помощи в Семее (22,5 млн тг) и фельдшерско-акушерского пункта в селе Ахмирово (23 млн тг).

Кроме того, предусмотрено содержание двух специализированных домов ребенка (503 млн тг), базы медицинского снабжения (около 111 млн тг) и размещение госзаказа в медицинских колледжах региона (порядка 549 млн тг).

Свыше 16 млрд тенге бюджетных средств предусмотрено на социальное обеспечение и социальную помощь отдельным категориям граждан.

Жилищно-коммунальная сфера остается одной из самых затратных статей расхода местного бюджета – на 2020 год запланированы инвестиции в размере свыше 32 млрд тенге. По программе развития регионов до 2025 года планируется реализация 58 проектов на сумму 20 млрд тг по строительству и ремонту систем водоснабжения и водоотведения, 51 проекта на общую сумму 535,5 млн тг по установке блочно-модульных водоочистных сооружений в малочисленных населенных пунктах и другое.

В будущем году завершится строительство газопроводов в восьми населенных пунктах Зайсанского района. На это предусмотрено 747 млн тенге.

Выделение средств запланировано на сферы культуры (6,4 млрд тг), спорта, туризма и информационного пространства (9,3 млрд тг).

Сауле Улакова добавила, что с января 2020 года должны повыситься заработные платы работников культуры и архивных учреждений. На это областным бюджетом предусмотрено 1,2 млрд тг.

– В рамках программы развития научно-исследовательских работ в сфере археологии планируется проведение археологических раскопок в Елеке Сазы, проведение международной конференции «Алтай – золотая колыбель тюркского мира».

Из бюджета республики в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» будет выделено 484 млн тенге на строительство спортивных комплексов в Аягозском, Жарминском, Курчумском, Кокпектинском, Урджарском районах. Реализация четырех проектов уже начата, возведение объектов завершится в наступающем году.

Кроме того, запланировано софинансирование строительства домов культуры в поселке Глубокое Глубоковского района и поселке Ауэзов Жарминского района на общую сумму 100,6 млн тг.

Также в бюджет Восточного Казахстана заложены средства на развитие агропромышленного сектора, транспортной коммуникации, на содержание автодорог областного значения, субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам и прочее.

Бахыт Сарсембаева