Скрапбукинг от Лизы

Юная рукодельница из Курчатова стала финалистом республиканского дистанционного конкурса.

В конкурсе поделок, посвященном весенним праздникам, принимали участие дети со всего Казахстана.

Ученица 4-го класса Елизавета Никитаенко, занимающаяся в кружке «Оч.Умелые ручки» в Доме творчества Курчатова, участвовала в номинации «Сказочный цветок». Девочка заняла почетное третье место. Руководитель кружка Айгерим Токенова также удостоена благодарственного письма.

Елизавета предоставила поздравительную открытку, сделанную в популярной технике скрапбукинга. Для создания шедевра она использовала фотоколлаж.

Ева Ким

Курчатов