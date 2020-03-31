Сквозь призму творчества

Творческое объединение «Жаңғыру», в которое вошли художники Восточного Казахстана, организовало свою первую выставку «Көзімнің қарасы».

«Жаңғыру» («Возрождение») – это команда, в состав которой вошли мастера кисти из разных уголков региона. Основали ее члены Союза художников Республики Казахстан Кудаш Нурсадыков, Ержан Турганбаев и Гульнар Бекбердинова.

Творческое объединение, созданное в декабре прошлого года, призвано поддержать талантливую молодежь из отдаленных районов, предоставить им возможность реализовать свои замыслы. Оно стало центром притяжения для опытных художников, самодеятельных авторов и молодых преподавателей изобразительного искусства.

Каждый из них с головой погружается в любимое дело и вместе с единомышленниками с большим энтузиазмом оттачивает свое профессиональное мастерство. С этой целью члены объединения планируют проведение мастер-классов, обучающих пленэров и, конечно же, совместных выставок.

В течение нескольких месяцев с момента основания эта команда уже успела сделать заметные шаги. Самым значимым из них стала организация выставки «Көзімнің қарасы» в стенах Восточно-Казахстанского музея искусств. Посвящена она 175-летнему юбилею Абая Кунанбайулы. Здесь экспонированы более 40 живописных и графических работ, среди которых есть пейзажи, портреты и сюжетные композиции молодых художников и признанных профессионалов. Также в музее выставлены более 100 предметов декоративно-прикладного искусства и несколько скульптур.

На суд зрителей свои работы представили 16 авторов из Усть-Каменогорска, Семея, Аягоза, Катон-Карагайского, Жарминского и Тарбагатайского районов. К ним также присоединились художники из Нур-Султана, Балхаша и Алматы. Каждый из них постарался по-своему раскрыть образ Абая, его философию и глубокий смысл произведений.

Название «Көзімнің қарасы» для первой выставки творческого объединения выбрано не случайно. В нем каждый казахстанец без труда узнает строчку из знаменитой песни Абая.

– Используя это название, мы обозначили не только тему выставки, но и основы своего творческого союза, в котором, прежде всего, ценим индивидуальность, способность видеть мир через «свой зрачок», – сказал художник Кудаш Нурсадыков.

Кстати, кисти именно этого мастера принадлежит одна из главных картин выставки, которую автор также назвал «Көзімнің қарасы». Художник написал маслом на холсте портрет своей супруги Гульзат Нурсадыковой.

– Гульзат Кажибековна изображена в кимешеке. Этот традиционный головной убор надевают только замужние женщины, – говорит специалист экспозиционно-выставочного сектора ВКМИ Лариса Мартынова. – Портрет дает нам обобщающий образ казахской женщины. Сразу же вспоминается любимая бабушка поэта – Зере. Она назвала Ибрагима Абаем, и с этим именем он вошел в мировую историю.

По мнению Ларисы Мартыновой, на примере таких работ можно с уверенностью сказать, что традиции в Казахстане не забыты.

Кудаш Нурсадыков является автором картины «Под взглядом Абая с высоты», которая также экспонировалась на выставке. Лирически-земной образ мыслителя представил вниманию зрителей Ержан Турганбаев в картине «Абай в Шынгыстау. Подснежник». На полотнах Гульнар Бекбердиновой «Молодой Абай и Тогжан», «Рукодельницы», «Черно-белый сырмак» отображен быт казахского народа во второй половине ХIХ века. Вместе с тем ей принадлежит авторство картин «Ручей Карашокы», «Мечеть Тыныбая. Город Алаш».

Есть на выставке и произведения молодых художников области. В их числе Еркебулан Жакишев из Тарбагатайского района. Без сомнения, его работы «Смерть Кодара», написанная по мотивам романа-эпопеи Мухтара Ауэзова «Путь Абая», а также «Береги домбру», «Жидебай. Мавзолей Абая» и «Тогжан» способны надолго завладеть вниманием зрителей. Не менее интересны живописные полотна Мади Кайырхана «Охота по первому снегу», «Кунанбай, который читает Коран», «Портрет Абая».

Куаныш Адильбеков из Катон-Карагайского района взял за основу своих картин известные стихотворения Абая Кунанбайулы «Безветренная ночь. Луна сияет» и «Ноябрь, декабрь и еще те два месяца».

– Картина «Ноябрь, декабрь и еще те два месяца» написана по мотивам одноименного стихотворения Абая 1888 года, – отметил экскурсовод Есенбол Нактыбайулы. – Художник сумел изобразить социальное неравенство, царившее в те времена, на примере двух детей – из богатой семьи и бедной. Один из них хорошо одет и сыт, в то время как второй голоден и нуждается в тепле. Позади ребят – юрты, в которых они должны пережить очередную зиму, и горы Шынгыстау.

Нуржан Солтанбеков из Семея тоже посвятил свои графические работы знаменитым лирическим стихотворениям Абая «Осень» и «Лето». Специально для выставки две картины маслом написал Усен Шаяхметов из Аягоза – «Вечер в Шынгыстау» и «Охота в Карауле». Мерей Кайнарулы из Усть-Каменогорска поделился с любителями изобразительного искусства творениями «Путь Абая» и «Наставление».

Также свои картины выставили Инкар Сыдыкова из Балхаша и Рада Бейсенова из Алматы.

Помимо живописных картин выставку украсили скульптуры Ержана Кази, врача областной детской больницы. Автор изваял образ Абая с помощью скульптурного пластилина и полимерной глины. Известный ювелир Байболат Далентаев удивил уникальными украшениями из серебра с полудрагоценными камнями.

Отметим, ознакомиться с выставкой «Көзімнің қарасы» можно в цифровом формате. На YouTube-канале областного музея искусств уже опубликован цикл онлайн-экскурсий по выставочным залам.

Гульжан Естаева

Дмитрий Франчук