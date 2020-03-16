Ситуация стабильная

В Абайском районе тоннами вывозят снег из сел в целях предотвращения паводков.

С приходом тепла в Восточно-Казахстанской области начнется стремительное таяние снега, что может привести к серьезным последствиям.

Как сообщила районная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Абайского района, все меры по устранению паводков приняты.

В этом году в селах Архат и Каскабулак зафиксировано максимальное количество снега. Высота снежного покрова достигает двух метров. К настоящему времени только из села Архат вывезено более 1000 кубометров снега.

Кроме того, очищены 146 водостоков, 3 моста районного значения и 51 водосток, 2 моста и 2 канала, расположенные на дорогах республиканского значения. В ближайшее время «Востоквзрывпромом» совместно с авиационным подразделением будут проведены оперативно-взрывные работы.

В аппарате акима Абайского района, а также во всех акиматах сельских округов организовано круглосуточное дежурство, созданы и утверждены списки добровольных спасательных групп, заготовлено 200 тонн инертных материалов.

– Для предотвращения паводков в Абайском районе проведены работы по поднятию русел рек, – отметил специалист ОЧС Абайского района Нурсултан Камалов.

В целях обеспечения безопасности заключены договоры с индивидуальными предпринимателями, которые в случае экстренных ситуаций предоставят продукты питания, медикаменты и горюче-смазочные материалы.

Автор Камила Ботагамитова

Абайский район