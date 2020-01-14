Ситуация под контролем

В связи с потеплением в Семее отмечено резкое повышение уровня воды в Иртыше.
Паводковая ситуация сложилась в районе Пристани, острова Бейбітшілік, поселков Восточный и Мирный. В зоне риска оказались 32 частных домостроения, расположенных вблизи водоема. Однако специалисты уверяют – ситуация не критическая.
Как они пояснили, причиной подъема уровня воды стал зажор – природное явление, вызванное скоплением шуги и донного льда в русле реки, стесняющее движение потока и приводящее к подъёму уровня воды. Дополнительная сложность в том, что отследить его местоположение невозможно.
– Зажор образовывается подо льдом и не дает водотоку свободно идти, создавая затор. Пока сама вода его не размоет, он не уйдет. Наше вмешательство здесь крайне нежелательно. Надо просто ждать, пока вода сама его не размоет, – поясняет специалист Иртышской бассейновой инспекции Валентина Пищальникова.
На сегодняшний день силы гражданской защиты приведены в режим повышенной готовности и круглосуточно дежурят по объектам. Также по поручению акима области Даниала Ахметова специалисты совершают облет, чтобы четко отслеживать ситуацию на водоеме и принимать оперативные решения по дальнейшим действиям.
Вчера на аппаратном совещании в областном акимате глава региона сообщил, что все организационные и профилактические мероприятия выполняются в полном объеме.
– Ситуация на контроле, – отметил Даниал Ахметов. – На месте работают специалисты акимата и «Востоквзрывпрома». Развернут оперативный штаб, подготовлен эвакуационный пункт на 870 мест. Мы принимаем все меры и готовы к любому варианту, даже на случай, если большая вода все-таки придет.
Флора Левина,
Бахыт Сарсембаева
Семей – Усть-Каменогорск