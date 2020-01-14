Ситуация под контролем

В связи с потеплением в Семее отмечено резкое повышение уровня воды в Иртыше.

Паводковая ситуация сложилась в районе Пристани, острова Бейбітшілік, поселков Восточный и Мирный. В зоне риска оказались 32 частных домостроения, расположенных вблизи водоема. Однако специалисты уверяют – ситуация не критическая.

Как они пояснили, причиной подъема уровня воды стал зажор – природное явление, вызванное скоплением шуги и донного льда в русле реки, стесняющее движение потока и приводящее к подъёму уровня воды. Дополнительная сложность в том, что отследить его местоположение невозможно.

– Зажор образовывается подо льдом и не дает водотоку свободно идти, создавая затор. Пока сама вода его не размоет, он не уйдет. Наше вмешательство здесь крайне нежелательно. Надо просто ждать, пока вода сама его не размоет, – поясняет специалист Иртышской бассейновой инспекции Валентина Пищальникова.

На сегодняшний день силы гражданской защиты приведены в режим повышенной готовности и круглосуточно дежурят по объектам. Также по поручению акима области Даниала Ахметова специалисты совершают облет, чтобы четко отслеживать ситуацию на водоеме и принимать оперативные решения по дальнейшим действиям.

Вчера на аппаратном совещании в областном акимате глава региона сообщил, что все организационные и профилактические мероприятия выполняются в полном объеме.

– Ситуация на контроле, – отметил Даниал Ахметов. – На месте работают специалисты акимата и «Востоквзрывпрома». Развернут оперативный штаб, подготовлен эвакуационный пункт на 870 мест. Мы принимаем все меры и готовы к любому варианту, даже на случай, если большая вода все-таки придет.

Флора Левина,

Бахыт Сарсембаева

Семей – Усть-Каменогорск