Символ справедливости

Публицист и искусствовед из Восточного Казахстана Лариса Мартынова издала сборник эссе об Абае.

Презентация книги «Абай әлемін ашу» («Открыть мир Абая») состоялась в Восточно-Казахстанском музее искусств, в котором на протяжении многих лет трудится Лариса Мартынова. Сам музей сыграл не последнюю роль в написании этого публицистического труда. Ведь за основу автор взяла воспоминания об областном пленэре, прошедшем в 2014 году в Абайском районе, который организовал этот храм искусств.

– Помню, как мы вместе с Ларисой Ивановной и другими художниками отправились на родину Абая. Тогда она ушла подальше от нас, уединившись, писала собственные зарисовки. Лариса Мартынова очень творческий человек, – говорит член Союза художников РК Гульнар Бекбердинова.

Отметим, издание украсили иллюстрации художников Прииртышья, с которыми искусствоведу посчастливилось поработать. В том числе «Дом детства Абая» Жасыбая Кабылдинова, «Детство Абая» Мади Кайырхана, «Абай» Алибека Шоканова, «Земля Абая» Болата Исина и многие другие.

– Мне хотелось написать эту книгу методом импрессионистов. Ведь они такие эгоисты, пишут только о своих ощущениях. Так и я в свободном жанре эссе перевожу на лист бумаги свои впечатления и то, что мне рассказали мои друзья – художники и поэты, – сказала Лариса Мартынова.

Также в книге описаны впечатления автора, полученные во время работы над переводами лирических стихотворений Абая. В этом непростом деле Ларисе Мартыновой помогали писатель Елтай Турлыбаев и художник Кайсан Кадырбеков.

– Я пыталась рассказать о великом поэте как о человеке многогранном, прекрасно осознавая, что многие нюансы его поступков и мыслей ускользают от меня, как дым, в силу отдаленности нашей культуры от того времени. Тем не менее то, о чем я написала, стало частью моей жизни, – поделился автор книги. – Думаю, что не только в юбилейном году, но и в последующем Абай будет восприниматься как сердце народа, символ добра и справедливости.

Напомним, летом этого года Восточно-Казахстанским музеем искусств совместно с Музеем изобразительных искусств им. семьи Невзоровых будет организован международный пленэр «Біз таныған Абай», в рамках которого художники из разных уголков мира посетят мемориальные объекты, связанные с творчеством и биографией поэта. Книгу Ларисы Мартыновой планируют презентовать участникам этого масштабного события. К слову, сборник эссе будет доступен для всех, так как он издан на казахском, русском и английском языках.

Гульжан Естаева