Символ единения

На здании самого первого в Казахстане Дома дружбы установили мемориальную доску.

В рамках празднования Дня благодарности по всей республике проведены различные торжественные мероприятия. Не остался в стороне и Усть-Каменогорск, ведь именно здесь 28 лет назад открыли первый Дом дружбы в Казахстане. В 1992 году церемонию открытия провел Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев. Сегодня в Доме дружбы – центре общественного согласия функционируют 22 этнокультурных центра.

В первый день весны в областном центре состоялось очередное знаменательное событие – установка мемориальной доски, посвященной Дню благодарности и открытию первого Дома дружбы в Казахстане.

– В 1990 годах, когда здание тогда еще будущего Дома дружбы нуждалось в ремонте, горожане, представители разных этносов за счет собственных средств привели его в порядок. Теперь он является символом единения нашего народа, – отметил заместитель акима Усть-Каменогорска Эльдар Толеубеков.

Право проведения церемонии открытия мемориальной доски предоставили председателю Совета аксакалов Усть-Каменогорска Сайлаухану Айхадиеву и руководителю общественного объединения «Ассоциация «Вайнах» чеченского и ингушского народов ВКО» Татьяне Кагермановой.

– Благодарность в этот день адресована казахам, которые в тяжелейшие годы приняли представителей разных национальностей, обогрели, дали кров, делились последним куском хлеба. Сейчас мы вместе строим государство, нацеленное на процветание, – сказал почетный гражданин Усть-Каменогорска Лео Шик.

По его словам, здание первого Дома дружбы нужно превратить в знаковое место для восточноказахстанцев, установить монумент как символ благодарности. Инициировать это действо он предлагает бизнесменам региона.

– Для меня Дом дружбы стал родным. Около 20 лет назад впервые пришел сюда и записался в татарский культурный центр, – поделился председатель молодежного движения «Жаңғыру жолы» ВКО Равиль Юнусов. – Для каждого устькаменогорца, особенно для представителей молодого поколения, открытие мемориальной доски очень значимо.

В завершение торжественной церемонии солистка «Ертіс концерт» Нургуль Кабдоллаева и хор Восточно-Казахстанского училища искусств им. народных артистов братьев Абдуллиных исполнили патриотическую песню «Рахмет, саған, туған ел!».

Гульжан Естаева