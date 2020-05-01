Символ дружбы и мира

Больше двадцати лет ежегодно казахстанцы отмечают праздник единения, мира, дружбы и взаимоуважения.

Впервые в республике его отметили в 1996 году. 18 октября 1995 года Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал Указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана.

В этом году отмечать праздник казахстанцы будут в новом формате – концерты, конкурсы и другие торжественные мероприятия будут транслироваться в онлайн-режиме. Но это не умаляет его глубинной сути, подчеркивают члены АНК, председатели этнокультурных объединений области, которые своим трудом вносят вклад в укрепление мира и согласия.

Активисты Дома дружбы отметили, как важно всем гражданам республики не поддаваться унынию, а проявить понимание и на деле применять взаимовыручку – залог всех успехов нашей страны.

– Когда закончится карантин, необходимо продолжить реализацию поставленных задач по консолидации общества, – говорит председатель Восточно-Казахстанского общества славянской культуры, художественный руководитель творческого коллектива «Бастеньки» Александр Яковлев. – Жизнь показала, что сплоченность и единение помогают справиться с любыми трудностями.

По словам членов АНК, сейчас в приоритете поддержка малообеспеченных слоев населения, открытость к реформам, высокая гражданская активность.

Заведующая секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области Жанна Аскарова подчеркнула, что ассамблея во все времена являлась проводником идей Первого Президента. Её цель – формирование казахстанской идентичности на основе гражданской общности. Ежедневно активисты этнокультурных объединений и Домов дружбы региона, члены научно-экспертной группы и Лиги молодежи АНК ВКО, а также других общественных организаций проводят масштабную работу по сплочению и консолидации общества. Действия волонтеров АНК ВКО, которые помогают в режиме ЧП доставлять продукты и предметы первой необходимости пожилым гражданам и людям с особыми потребностями, – яркое тому подтверждение.

– Областному Дому дружбы, который был открыт первым в стране в 1992 году, уже больше четверти века, – сказала Жанна Аскарова. – Благодаря решению акима области Даниала Ахметова несколько лет назад учреждение переехало в здание Дворца культуры металлургов. В новом просторном помещении появились новые возможности для развития института медиации, координации благотворительности через Клубы меценатов, реализации программы «Рухани жаңғыру». Главные задачи – популяризация казахстанской модели общественного согласия и национального единства, продвижение её основных концептов.

Продолжается реализация проекта АНК «Большая страна – большая семья», специальной программы по обеспечению участия этнообъединений в решении общегосударственных задач, медиапланов «100 шагов в будущее», «100 новых лиц Казахстана», «Культурное наследие этносов Казахстана», исполнение Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2025 года.

Заведующая секретариатом АНК ВКО отметила особую роль Первого Президента –

Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении независимости страны и росте международного авторитета государства. Председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации «Исламская Конференция», Шанхайской организации сотрудничества, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии – свершения, которые стали возможны благодаря выверенной политике и личному авторитету Елбасы.

– Особый акцент Нурсултан Абишевич всегда делал на вопросах межнационального и межконфессионального согласия в обществе, – добавила Жанна Аскарова. – 1 марта 1995 года по инициативе Первого Президента был создан уникальный общественный институт Ассамблея народа Казахстана.

Особые надежды сегодня возлагаются на молодое поколение казахстанцев, которое составляет почти четверть всего населения страны. Молодежь – не только будущее, но и настоящее нашей страны!

– Казахстан – наш общий дом, в котором главенствуют мир, дружба и взаимоуважение, – подчеркнул заместитель директора Восточно-Казахстанского областного Дома дружбы – центра общественного согласия, депутат молодежного маслихата Усть-Каменогорска, руководитель регионального филиала движения «Жанғыру жолы» Равиль Юнусов. – В сложившейся ситуации для казахстанцев особенно важны единство и созидательный труд. В Год волонтера мы готовы приложить все усилия, чтобы все социально-экономические реформы прошли успешно.

Елена Пашке