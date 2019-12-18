Сила рук и воли

Девятнадцатилетний риддерец вошел в тройку сильнейших в мире армрестлеров среди людей с особыми потребностями.

Пять лет назад риддерский школьник Данияр Ауданбек впервые пришел на тренировку по армрестлингу. Четырнадцатилетний юноша серьезно сомневался, что от спортивных занятий будет толк. Такие мысли возникли не случайно – детский церебральный паралич и третья группа инвалидности отнюдь не добавляли парню оптимизма. Самостоятельно Данияр вряд ли решился бы попробовать свои силы в единоборстве, но школьный учитель физкультуры настойчиво звал его в секцию.

– Тогда Данияр был худощавым и неуверенным в себе, – вспоминает тренер Адильжан Дюсупов. – Это вполне объяснимо, ведь в общеобразовательной школе ребенку с ДЦП учиться непросто. Парень не придавал значения силе своих рук, но зато это замечал я. Оказалось, Данияр в свободное время занимался на турнике, и я подумал: мне нужен ученик с таким характером. Так начались наши занятия армрестлингом.

Юноша то и дело бросал тренироваться: мотивации было мало, уверенности, что будет толк, – еще меньше. Но каждый раз возвращался в секцию вновь! Данияру было пятнадцать, когда умерла его мама, и убитый горем подросток совсем оставил спорт. Адильжану потребовалось много терпения и настойчивости, чтобы убедить своего воспитанника вернуться к занятиям.

– Я день за днем приглашал Данияра обратно в секцию, мы часто и подолгу беседовали по душам, – рассказывает тренер. – Когда наши тренировки возобновились, я был так рад, будто одержал победу!

Жизнь Данияра круто переменилась: армрестлинг неожиданно для него самого стал любимым занятием и отдушиной. Юноша добился первых побед на соревнованиях, и тогда перед перспективным спортсменом оказался открыт буквально весь мир! Данияр завоевал титулы чемпиона Казахстана и Азии, а затем стал серебряным призером Кубка мира. Юноша из Риддера побывал в обеих столицах Казахстана, в городах Кыргызстана, Турции и Румынии.

– Сегодня я совершенно не могу представить свою жизнь без спорта, – говорит юный спортсмен. – Самые яркие впечатления, поездки по стране и за рубежом мне подарил армрестлинг. Я связываю с ним свое настоящее и будущее – хочу окончить вуз и проводить занятия для людей с ограниченными возможностями. Честно говоря, не знаю, как бы сложилась моя жизнь, если бы тренер не убедил меня серьезно заниматься армрестлингом, а «Казцинк» регулярно не выделял бы средства для поездок на соревнования.

Ноябрь 2019 года для Данияра стал знаковым – этот восточноказахстанский армрестлер впервые вошел в тройку призеров чемпионата мира и завоевал бронзовую медаль в соревнованиях для юниоров с ограниченными возможностями. Риддерец уверен: упорные тренировки помогут ему взять первое или второе место на следующем мировом первенстве.

– Моя ближайшая цель – удачно выступить на Азиатских играх на Филиппинах, которые пройдут в апреле 2020 года, – рассказывает Данияр. – Впереди меня ждет много других соревнований, особенно буду готовиться к чемпионату мира в Болгарии. Несколько лет назад я даже представить себе не мог, что у меня будет столько планов!

Анна Иванова