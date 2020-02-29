Песни на разных языках о мире, дружбе и согласии прозвучали в Усть-Каменогорске.

В Восточно-Казахстанском музее искусств состоялось праздничное мероприятие «Сила в единстве», посвященное Дню благодарности и 25-летнему юбилею Ассамблеи народа Казахстана.

В мероприятии приняли участие творческие коллективы этнокультурных объединений региона: немецкий вокальный ансамбль «Майглекхен» (худрук Лидия Роот), народный хор «Вдохновение» (руководитель Геннадий Кузьмин), белорусская детская группа «Рамонки» и другие творческие коллективы.

Нестихающие аплодисменты вызвало выступление автора текстов и музыки Галии Жаныбаевой, которая исполнила новую песню «Мы все такие разные».

– 1 марта в Республике Казахстан официально празднуется День благодарности, – отметила директор музея искусств Бекайым Уябаева. – Представители всех этносов, проживающие в Казахстане, выражают благодарность друг другу и казахскому народу за гостеприимство, дружбу и сострадание.

Напомним, инициатором установления одного из самых добрых и светлых праздников стал Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев. Дата выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1995 году Указом Главы государства была сформирована модель единства – Ассамблея народа Казахстана. Она выступает стержневым механизмом гармонизации общества, в котором воплощены идеи дружбы, толерантности, развития культур и традиций всех казахстанских этносов.

Также в рамках программы прошла творческая встреча с белорусским трио «Гармония». Художественный руководитель вокальной группы Наталья Кузнецова рассказала о репертуаре ансамбля, который исполняет песни на казахском, белорусском, английском и других языках.

Ева Ким