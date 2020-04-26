Сервис в режиме онлайн

АО «ЕНПФ» перешло на обновленный режим обслуживания.

По информации областного филиала фонда, с 30 марта 2020 года полностью приостановлен очный прием документов вкладчиков (получателей), ЕНПФ перешел на дистанционный режим обслуживания, который продлится до завершения установленного режима ЧП.

В случаях, не терпящих отлагательств и требующих очного обслуживания, будут работать дежурные сотрудники, осуществляющие бесконтактный прием документов по предварительной записи по телефонам, размещенным на сайте enpf.kz.

Также узнать о предварительной записи можно у специалистов call-центра ЕНПФ по номеру 1418 (звонок по Казахстану бесплатный) или по номеру +7 727 356 10 60 (для международных и междугородних звонков).

Оказание услуг в городах, где установлен бесконтактный режим работы, осуществляется путем приема документов от населения в офисе фонда через специально оборудованное и постоянно дезинфицируемое рабочее место.

– Обращаем внимание, что бесконтактный прием документов осуществляется только по таким приоритетным видам пенсионных услуг, как оформление заявлений о назначении пенсионных выплат в связи со смертью вкладчика/получателя (погребение), с выездом на постоянное место жительства за пределы РК, инвалидностью, смертью вкладчика/получателя (наследство), а также оформление заявлений на перевод пенсионных накоплений в страховую организацию, – уточнили в филиале фонда.

Иные виды услуг можно получить в режиме онлайн посредством мобильного приложения ENPF и личного кабинета, размещенного на корпоративном сайте фонда www.enpf.kz (пошаговые инструкции по порядку получения электронных услуг прилагаются в соответствующих разделах).

Дополнительно предусмотрено получение услуг посредством направления пакета документов через АО «Казпочта» с возможностью предварительной онлайн-проверки пакета документов на корпоративном сайте фонда.

Кроме того, специалисты ЕНПФ готовы проконсультировать по вопросам накопительной пенсионной системы и обеспечить дистанционное сопровождение получения электронных услуг фонда. Для этого нужно обратиться по телефону к дежурным сотрудникам региональных отделений (список размещен на сайте enpf.kz), в call-центр фонда, в Whatsapp, Viber по номеру телефона +7 777 000 14 18 или к онлайн-консультанту на сайте фонда, посредством направления обращений по электронной почте enpf@enpf.kz

и аккаунтов в социальных сетях: Instagram, Facebook, «ВКонтакте», Тwitter, Telegram, «Одноклассники».

Бахыт Сарсембаева