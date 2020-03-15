Семь медалей в копилку

В Семее встретили земляков – чемпионов по парапауэрлифтингу, завоевавших семь медалей разного достоинства.

В Нур-Султане завершился турнир по парапауэрлифтингу, в котором приняли участие свыше сотни спортсменов из 18 городов Казахстана. Честь нашего региона защищали девять спортсменов, восемь из них – семейчане.

Они завоевали четыре золотые и две серебряные медали и одну бронзу. Подготовка к столь масштабным соревнованиям длилась больше месяца. Тяжелоатлеты упорно готовились и тренировались, результат не заставил себя ждать.

С раннего утра на перроне железнодорожного вокзала Семея чемпионов встречали родные, близкие и представители городского руководства.

– Наша команда выступила отлично, – сообщил представитель команды Семея Андрей Москалев. – Мы привезли семь медалей разного достоинства. Соревнования прошли очень результативно. Соперников было не так много, судьи оценивали в основном технику.

Наряду с опытными спортсменами в составе команды были и новички, для которых этот турнир стал первым серьезным соревнованием такого масштаба.

– Было очень трудно и волнительно, – поделился впечатлениями серебряный призер турнира Роман Лёсс. – Хочется выразить благодарность нашим тренерам, они многому нас научили и верили в нашу победу. Это придало нам уверенности в себе, и мы постарались их не разочаровать. На соревнованиях я завоевал второе место, но в следующий раз буду бороться за золото. Нужно готовиться старательнее.

Спортсмены также выразили благодарность акиму Семея Ермаку Салимову и депутату городского маслихата Андрею Алтайбаеву, который вносит немалый вклад в развитие спорта, в том числе предоставляя возможность детям из малообеспеченных семей и людям с особыми потребностями бесплатно заниматься в спортивных залах.

Флора Левина

Семей