Семь заветных ингредиентов

Как Наурыз мейрамы встретишь, так и проведешь следующий год – гласит казахское поверье.

В эти весенние дни, наполненные особым смыслом, казахи традиционно приглашают в гости родственников, друзей, соседей и угощают их разными блюдами, главное из которых – наурыз коже.

Считается, что люди, которые его попробовали, обязательно будут счастливыми, здоровыми и ни в чем не будут нуждаться. Ведь оно символизирует единение, обновление, достаток и изобилие. К тому же, когда его ешь, нужно загадать желание, которое обязательно сбудется.

– В каждом доме можно встретить уникальные семейные рецепты, – рассказала руководитель центра обслуживания читателей Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки Александра Демина. – Но объединяет их всех одно: в любом наурыз коже обязательно должно быть семь ингредиентов, означающих семь жизненных начал. Это вода, соль, мука или лапша, молоко или айран, курт, пшеница или ячмень, мясо.

Стоит отметить, что число семь не случайное. Для казахского народа это сакральная цифра. Например, семь небес, семь слоев земли, семь дней недели, семь поколений и т. д. Казахи издревле верили, что блюдо, приготовленное на Наурыз мейрамы из семи компонентов, поможет добиться покровительства высших сил, успеха, приумножить состояние.

– Казахи вложили в каждый ингредиент особый смысл, – отметила Александра Демина. – К примеру, вода олицетворяет здоровье и интересную, кипящую жизнь. Крупы, которые содержат в себе множество микроэлементов, витаминов и других питательных веществ, подарят крепкое здоровье и здоровое потомство всему роду. Молочные продукты символизируют добрые нравы, светлые мысли, жизнь в единстве и согласии. Соль, придающая вкус любому блюду, – любовь и вкус к самой жизни. Существует казахская пословица: «Соль придает пище сладость, мудрые слова – мысли яркость». А мясо, которое является основным ингредиентом в казахской кухне, означает богатство и достаток.

По словам Александры Деминой, в каждой области нашей республики есть свои особенности приготовления праздничного блюда. Так, жители южного и западного регионов предпочитают добавлять в наурыз коже курт из верблюжьего молока, в других регионах – из молока коровы. В северных и центральных областях часто добавляют конину – казы-карта, жал-жая. Конина и конский жир придают сытость и дарят тепло.

Согласно древним поверьям, наурыз коже нужно попробовать в семи домах и угостить им семерых гостей. Гостю всегда наливают полную чашу, которую он должен выпить до дна. Вместе с наурыз коже подают баурсаки, шелпеки и другие казахские национальные блюда.

Татьяна Кравченко