Семейный праздник

В новом формате отпразднуют Наурыз жители Абайского района.

По традиции в Абайском районе Наурыз отмечают с особым размахом. Ежегодно на площадях собирались все жители. В районном центре устанавливали более 20 юрт, площадок для угощения наурыз коже, баурсаками и кумысом. И стар и млад принимали участие в национальных играх.

В этом году в условиях чрезвычайного положения формат празднования изменен.

– Мы оповестили о мерах безопасности всех жителей, – отметил руководитель отдела внутренней политики Абайского района Улан Сагадиев. – Призвали отмечать Наурыз дома, в кругу своих близких за праздничным дастарханом.

Жители района отнеслись к таким мерам с пониманием и с благодарностью за заботу.

– Сейчас нашей основной задачей является стабилизация цен на продукты питания, – добавил Улан Сагадиев. – В связи с этим в районном центре агрофирмой ТОО «Приречное» была организована ярмарка сельскохозяйственной продукции.

В районном акимате заверили, что мероприятия по обеспечению населения продуктами питания по сниженным ценам будут продолжены.

Камила Ботагамитова

Абайский район