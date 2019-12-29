Семейное счастье

Креативная благотворительная акция для многодетных семей состоялась в Курчатове.

Мероприятие прошло в развлекательном учреждении некафе «Как свой дом». Организовали его сотрудники отдела культуры и развития языков Курчатова, городского Дома культуры, Дома дружбы – центра общественного согласия, Центра обучения языкам и местной библиотеки.

Многодетные семьи встретились за праздничным дастарханом, где их ждали новогодние подарки.

– Безграничная благодарность руководству города, которое, оказав уважение нам, обратило внимание на потребности многодетных семей в целом, – сказала одна из матерей, Мадина Оспанова. – Если государство будет оказывать такую заботу, мы готовы качать колыбель каждый год и с уверенностью смотреть в будущее.

Еще одна родительница, Куралай Ботина, добавила, что на каждый Новый год все ждут что-то хорошее, волшебное – и взрослые, и малыши. Поэтому подарки и возможность играть в различные игры подарили много позитивных эмоций и ярких впечатлений.

К слову, администрация некафе «Как в своем доме» со своей стороны до 31 декабря подарила однодневные бесплатные билеты на все развлекательные игры.

Глядя на радостные и благодарные лица детей, невольно вспоминается казахская пословица: «Чем давать тысячам взрослых, лучше дать одному ребенку».

Ева Ким

Курчатов