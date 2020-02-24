Сельчанам нужна аптека

В селе Октябрьское Шемонаихинского района решат вопрос с открытием аптеки.

На сегодняшний день в населенном пункте с численностью чуть более тысячи человек негде приобрести лекарства.

Проблемный вопрос подняла местная жительница Любовь Шешукова на отчетной встрече с акимом Шемонаихинского района Григорием Акуловым. Она также добавила, что в селе нет ни одного медицинского работника.

По словам жительницы Октябрьского, для открытия аптеки необходимо помещение, соответствующее многим параметрам. Чтобы соблюсти все нормы и правила, требуются большие финансовые вложения. Никто из предпринимателей на это не идет, считая проект нерентабельным. Проблема же нехватки медперсонала актуальна и в других округах района. Любовь Шешукова посетовала, что медицинских работников не хватает не только в сельской местности, но и в Центральной районной больнице.

Григорий Акулов пообещал помочь с решением озвученных проблем.

Аким Октябрьского сельского округа Егор Драчев также озвучил ряд задач, решение которых намечено на 2020 год. Главные из них – ремонт улиц сельского округа и восстановление уличного освещения.

Кристина Кирдяпкина

Шемонаихинский район