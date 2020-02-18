Селу нужна молодежь

Как помочь сельской молодежи найти дело по душе на малой родине, чтобы она не уезжала в города? Что принесет объявленный Главой государства Год волонтера населению Курчумского района?

На эти и другие вопросы ответил директор Курчумского районного молодежного ресурсного центра Канат Оралбек.

– Год волонтера является логическим продолжением Года молодежи. Его можно считать вторым шансом, данным Президентом страны тем, кто не успел реализовать свои проекты и новые идеи в 2019 году.

Кстати, Год молодежи в нашем районе был наполнен многими добрыми делами, позитивными результатами. К примеру, 13 молодых людей получили гранты на развитие бизнеса в рамках государственных программ. Выделенные кредиты, их максимальный размер четыре миллиона тенге, были использованы на развитие сельхозпроизводства, открытие цехов. Еще 12 представителей молодежи получили безвозвратные гранты в размере 505 тыс. тенге. В результате открыты мастерская по ремонту бытовой техники, парикмахерская, центр лечебного массажа, швейная мастерская. Один из получателей гранта закупил дойных коров в личное подсобное хозяйство.

Кроме этого, молодежь района приняла участие во множестве различных акций, направленных на решение проблем районного центра и других населенных пунктов, в том числе экологического характера.

– Что принесет Год волонтера Курчумскому району?

– Мы разработали план мероприятий в рамках Года волонтера, который одобрен и утвержден руководителем Управления внутренней политики области и акимом Курчумского района. Документ состоит из 120 пунктов, каждый из которых мы надеемся претворить в жизнь.

Работа будет вестись по девяти основным направлениям. Это помощь многодетным и малообеспеченным семьям, пожилым людям, матерям-одиночкам, оказание поддержки молодым людям из малообеспеченных семей в получении кредитов и грантов для развития своего бизнеса, пропаганда здорового образа жизни среди населения, оказание поддержки молодым семьям, помощь в трудоустройстве безработных всех категорий, реализация республиканской программы «Ауыл – Ел бесігі», которая включает работы по благоустройству сел.

– Обобщенное понятие «сельская молодежь», согласитесь, очень емкое. Оно включает разные категории молодых людей страны. Среди них есть закончившие вузы и успешно строящие свою карьеру наряду с теми, кто не смог найти свою дорогу во взрослой жизни. Разработана ли социальная карта молодежи района, какая поддержка оказывается молодым, нуждающимся в этой поддержке и помощи?

– Согласно нашей разработанной социальной карте, на территории района проживают 4435 молодых людей в возрасте 14 – 29 лет, что составляет 18 процентов от общей численности населения района. Есть в этой категории граждан 408 безработных, 875 самозанятых, 974 студента, 2518 работающих людей из числа молодежи.

Основная задача исполнительной власти района и являющегося оператором молодежных программ нашего ресурсного центра – принять меры для закреп-

ления молодежи на селе, ее трудоустройства. Для того чтобы молодой человек желал остаться в своем родном селе, необходимо решить вопрос его занятости, который можно отнести к ключевым. В текущем году планируется увеличить число безвозвратных грантов для сельской молодежи района до 50. Будем и впредь способствовать выдаче кредитов на развитие бизнеса.

Молодежный ресурсный центр работает в тесном взаимодействии со службой занятости района. Кроме того, мы всегда на связи с молодыми людьми, желающими открыть свое дело, содействуем им в индивидуальном порядке, включаемся в решение возникающих проблемных вопросов.

К примеру, парень из села Боран построил кафе. Казалось, сделал благое дело, но, он не оформил в срок документы на используемый участок земли. Построенный объект признан незаконным, за допущенное нарушение молодой предприниматель был оштрафован уполномоченным госорганом. За помощью в решении проблемы этот человек обратился в наш ресурсный центр. Около месяца мы занимались проблемой борановца. Как выяснилось, ее решение в законном порядке возможно, что и было сделано: все необходимые бумаги оформили. В настоящее время кафе работает, и его услуги пользуются хорошим спросом. В том числе у жителей окрестных сел.

Вот еще один пример. Обратился к нам молодой человек из села Карой. Оказалось, его мечта – открыть собственное фермерское хозяйство, заняться выращиванием сельхозкультур на местных полях. Кстати, этой деятельностью в Карое, да и окрестных селах, никто уже давно не занимается, поэтому земля в этих краях не обрабатывается. В то же время у молодого фермера возникли трудности с оформлением земельного участка. Мы решили не оставлять его один на один с проблемой и начали помогать. Надеемся на скорое решение и этого вопроса.

– Можно ли сегодня говорить о каких-либо очевидных результатах проводимой работы?

– Только сегодня ко мне обратились два молодых человека, бывшие курчумцы, которые ныне проживают в городе. Оба желают вернуться на малую родину и открыть здесь собственный бизнес: один – цех по производству полиграфической продукции, другой – молокоприемныый пункт. Молодежный ресурсный центр готов оказать им поддержку.

Кстати, чтобы привлечь молодежь в район, мы решили использовать такой агитационный метод: готовим и запускаем в социальные сети ролики, рассказывающие о состоявшихся молодых предпринимателях района, то есть демонстрируем живые примеры. Я убежден в том, что наше село, как и район, получит, что называется, второе дыхание. На самом деле здесь есть огромное поле для реализации самых разных идей, было бы желание. На селе можно жить интересно и счастливо, к чему мы и призываем нашу молодежь.

Рысбек Жантыкеев

Курчумскиий район