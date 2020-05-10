Секрет долголетия бабушки Нины

Жительница Глубоковского района Нина Афанасьевна Иванова отметила 100-летний юбилей. На сегодняшний день она единственная в районе, чей возраст измеряется целым веком.

Сто лет. Много это или мало? Для одних такой промежуток времени непостижим и не укладывается в голове. Для других сто лет – это лишь часть жизни. Значительная, но все же часть.

Нина Иванова сегодня живет со своей дочерью Надеждой. Несмотря на свой возраст, бабушка самостоятельно ходит, у нее острый ум, она любит петь, великолепно читает наизусть сложнейшие стихотворения. Своим стремлением жить она подает пример не только родным, но и односельчанам, землякам.

В свой сотый по счету день рождения долгожительница хорошо себя чувствует, рада побеседовать. Юбилярша скромно принимает поздравления и, поражая своей бодростью и ясной памятью, предается воспоминаниям о своей долгой жизни, в которой, кажется, было все: гражданская война, коллективизация, военное лихолетье, а затем – мирные годы, проведенные в кругу семьи.

Судьба долгожительницы была сложной. Родилась она 5 мая 1920 года в селе Раисино Новосибирской области. В крестьянской семье было семеро детей. Глава семейства занимался единоличным хозяйством – держал мельницу. Когда началась коллективизация, его раскулачили и отправили в ссылку в Томскую губернию, город Колпашево. Мать Нины Ивановны осталась с детьми одна, поднимать их помогали родители отца.

Вся жизнь Нины Афанасьевны прошла в упорном труде. С юности работала в первых колхозах. После окончания семилетки девушка училась в сельхозтехникуме в городе Улала – ныне Горноалтайск. Получив профессию зоотехника, отправилась работать в село Кош-Агач. Встретила своего будущего мужа, спустя год появилась на свет дочь Мила.

Началась война, и всех мужчин призвали на фронт. Война заставила работать всех – от мала до велика. Трудились в поле с раннего утра до поздней ночи, не разгибая спины. Сельскохозяйственные работы выполнялись в основном на лошадях, быках и коровах. Вся мужская работа легла на женские плечи, и никто не роптал – знали, что своим отцам, мужьям, братьям помогают приближать Победу.

Пришлось тогда молодой женщине занять должность главного зоотехника района. Ответственность на ней лежала огромная. От ее руководства и знаний зависела деятельность всех животноводческих комплексов района, которые обеспечивали армию продовольствием. Вспоминает, как объезжала район верхом на лошади и на двугорбом верблюде. В пути, бывало, отбивалась от волков.

Наравне со взрослыми в поле и на ферме трудились школьники. Никто не считался со временем и отдыхом. Кроме производства сельскохозяйственной продукции для фронта, готовили и отправляли теплые вещи: варежки, носки, валенки. Эту работу выполняли вечерами и ночами при свете керосиновых ламп и топящихся печей.

Закончилась война, муж Нины Афанасьевны не вернулся с фронта. Жизнь шла своим чередом, женщина во второй раз вышла замуж. Первая жена мужчины умерла, на его иждивении остались три дочери. Так образовалась новая семья, которая с каждым годом росла – появились на свет еще трое детей.

Жили они тогда в селе Верх-Уба. Глава семьи работал участковым, а в 1961 году его перевели в Глубокое. Нина Афанасьевна до выхода на заслуженный отдых работала в водном хозяйстве бухгалтером.

За многолетний добросовестный труд она награждена знаком «Ударник коммунистического труда», медалями «Ветеран труда», «За Победу над Германией» и множеством юбилейных наград.

Поздравляют юбиляршу семеро детей, одиннадцать внуков, шестнадцать правнуков и три прапра-внука. Их мама и бабушка и в 100 лет для них по-прежнему является примером доброты и заботы.

Несмотря на свой возраст, Нина Афанасьевна – в центре событий. Интересуется жизнью не только своего семейства, но и страны.

Дочь Надежда Даниловна считает, что секрет долголетия ее мамы заключается в трудолюбии. По ее словам, Нина Афанасьевна никогда себя не жалела, была очень трудолюбивой. Дома у нее всегда порядок, она очень чистоплотная. В молодости была требовательной, строгой к себе и близким, но очень любила своих детей.

– Нужно просто трудиться, – добавляет именинница, – помогать людям, никому не желать зла и радоваться жизни, несмотря ни на что.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район