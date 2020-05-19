Сезон ремонтных работ

В районе Алтай по программе «Дорожная карта занятости» создано 151 рабочее место, в планах – еще 288.

В рамках этой программы в районе предусмотрена реализация 47 проектов на общую сумму 1 442 822 тыс. тенге.

– Реализация большей части проектов направлена на социально значимые сферы, – сообщил заместитель акима района Сергей Охременко. – На объекты образования – 17, благоустройство города Алтая – 9, тепло-, водоснабжение и замену лифтов – 11 проектов.

Так, в Алтае проведут средний ремонт улиц и тротуаров, благоустроят внутридворовые территории. Отремонтируют отопительную систему школы № 7, кровли средней школы № 11, начальной школы № 1 и здания территориального центра социального обслуживания инвалидов и престарелых. Частично заменят окна в отделе занятости и социальных программ, благоустроят аллею Г. Зырянова, проведут многие другие работы, направленные на улучшение состояния значимых для города объектов.

Аналогичные мероприятия пройдут в Серебрянске, поселках Новая Бухтарма и Октябрьский, а также в селах района.

По информации Сергея Охременко, на сегодняшний день по всем 47 проектам подрядные организации уже приступили к выполнению поставленных задач, идет закуп необходимого материала. Планируемый срок окончания работ: май – август 2020 года.

Татьяна Кравченко

Район Алтай

Фото иллюстрационное