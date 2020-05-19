Сеем, сеем, посеваем

Посевные площади в районе Алтай увеличились на 0,3 тысячи гектаров.

В этом году они составляют 71,7 тысячи гектаров. Так, зерновые и зернобобовые культуры (пшеница, ячмень, овес, гречиха и горох) займут 35,5 тыс. га, масличные (подсолнечник, соя, рапс) – 28,2 тыс. га, картофель – 1,5 тыс. га, овощи и бахчевые – 0,9 тыс. га, кормовые – 5,6 тыс. га.

– В целом, на 15 мая сев проведен на площади 32100 га, что составляет 44,8 процента, – сообщила руководитель отдела сельского хозяйства района Алтай Айгуль Куттубаева. – В том числе: сев зерновых на площади 16700 га, подсолнечника – 14100 га, рапса – 400 га.

Отметим, ход весенне-полевых работ находится на ежедневном контроле акима района Алтай Каликана Байгонусова.

Татьяна Кравченко

район Алтай