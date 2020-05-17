Своевременные решения

Асем Агажаева, директор КГУ «Школа-лицей №1», Риддер:

– Обнадеживают предложенные Главой государства антикризисные меры, которые действительно помогут восстановлению казахстанской экономики. Будут развивать новые переделы в промышленности на основе имеющейся мощной сырьевой базы. Особую поддержку получат отечественные производители. Заслуживает внимания и новая жилищная программа

«5-10-20».

Вместе с тем, как педагог, считаю важным, что Касым-Жомарт Токаев обозначил необходимость сделать образование гораздо более гибким, разработать протоколы и методики обучения детей и студентов в удаленном режиме, завершить реальную цифровизацию всех учебных заведений страны, внедрять современные дистанционные технологии.

Я полностью согласна с тем, что следует пересмотреть содержание образовательных программ, сделать их доступными и интерактивными. Самое главное, на что указал Президент, подготовка самих педагогов должна осуществляться с учетом новых требований.