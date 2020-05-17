Своевременные решения

Асем Агажаева, директор КГУ «Школа-лицей №1», Риддер:
– Обнадеживают предложенные Главой государства антикризисные меры, которые действительно помогут восстановлению казахстанской экономики. Будут развивать новые переделы в промышленности на основе имеющейся мощной сырьевой базы. Особую поддержку получат отечественные производители. Заслуживает внимания и новая жилищная программа
«5-10-20».
Вместе с тем, как педагог, считаю важным, что Касым-Жомарт Токаев обозначил необходимость сделать образование гораздо более гибким, разработать протоколы и методики обучения детей и студентов в удаленном режиме, завершить реальную цифровизацию всех учебных заведений страны, внедрять современные дистанционные технологии.
Я полностью согласна с тем, что следует пересмотреть содержание образовательных программ, сделать их доступными и интерактивными. Самое главное, на что указал Президент, подготовка самих педагогов должна осуществляться с учетом новых требований.
Борис Сизиков, глава крестьянского хозяйства «Сизиков Б. С.», Шемонаихинский район:
– На заключительном заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент РК Касым-Жомарт Токаев еще раз подчеркнул, что продовольственная безопасность страны – это ключевой элемент безопасности государства, поэтому аграриям продолжат оказывать максимальную поддержку.
Приятно было узнать, что комплекс мер распространяется не только на крупных аграриев, но и на владельцев личных подсобных хозяйств, которых в Казахстане свыше 1 миллиона 700 тысяч.
Глава государства поручил Правительству совместно с НПП «Атамекен» запустить в нескольких регионах пилотный проект по развитию кооперационной цепочки на селе «от поля до прилавка». Это очень своевременное решение, которое обязательно принесет свои плоды. Положительный момент заключается и в том, что мелкие сельхозтоваропроизводители получат льготное микрокредитование по ставке шесть процентов годовых по линии «КазАгро».
Все это повысит доходы сельчан, увеличит загрузку отечественных сельхозпредприятий и уменьшит объем импорт социально значимых продуктов.
Мы, аграрии, понимаем важность принятых решений. Поддерживаем Президента, Правительство и Государственную комиссию по чрезвычайному положению и будем соблюдать все предписания и правила в этот непростой период.