Своевременные меры

Мендыгуль Садвакасова, руководитель районного управления контроля качества и безопасности товаров, услуг Департамента ККБТУ ВКО:

– Решения, которые принял Глава государства в связи с пандемией коронавируса, своевременны и принесут свои положительные результаты.

Меня, как и всех моих коллег, занятых в сфере здравоохранения страны, вдохновляет высокая оценка, которую дал Касым-Жомарт Токаев труду медиков. В особенности врачей, которые днем и ночью находятся на передней линии борьбы с невидимым врагом – коронавирусом. Ради сохранения здоровья и спасения жизни сограждан многие из них подвергают риску свое здоровье. Поэтому объявленные надбавки к их зарплатам – это вполне справедливое вознаграждение за беззаветное служение своему народу.

Своевременны и решения, касающиеся социальной сферы страны. Помощь тем, кто остался в эти дни без работы, а значит – средств к существованию, помощь многодетным, пожилым, инвалидам и другим уязвимым слоям населения – это еще одно подтверждение курса на «слышащее» государство.

Ограничительные меры в крупных городах области также нашли понимание среди восточноказахстанцев. Руководство региона пришло к этому с единственной целью – оградить нас от коронавируса.

Аманкуль Еримбетова, преподаватель специальных дисциплин Усть-Каменогорского колледжа экономики и финансов:

– Как отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Заявлении, очень важно не поддаваться панике. Это фактор, разрушающий адекватное восприятие действительности, он не дает людям правильно оценить обстоятельства.

История становления нашего государства свидетельствует, что Казахстан не в первый раз сталкивается с трудностями на своем пути и всегда выходит с честью из сложных ситуаций. Думаю, что и в этот раз казахстанцы сумеют преодолеть новый вызов. Главная рекомендация состоит в том, чтобы оставаться дома.

Введение дополнительных ограничительных мер в Восточном Казахстане является правильным решением. Это ничуть не ущемляет права граждан, напротив, такие меры применяются для сохранения нашего здоровья и здоровья близких нам людей.

Теперь я обучаю студентов колледжа в дистанционном формате. Это позволяет им получать знания не выходя из дома. Мы, преподаватели, прилагаем все усилия, чтобы качество знаний не пострадало, применяем разные методы обучения, тесно работаем не только с учащимися, но и с их родителями. Радует, что большинство с понимаем относится к этой ситуации.

Ольга Турова, медсестра операционного отделения КГП на ПХВ «ВКО специализированный медцентр» Управления здравоохранения ВКО:

– Считаю введение в стране режима чрезвычайного положения, а также ограничительных мер в Усть-Каменогорске и Семее важным и свое-временным шагом.

Как медицинский работник, могу с полной уверенностью сказать, что любую болезнь лучше предупредить, чем лечить. Поэтому людям нужно с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам. Это поможет свести к минимуму возможности распространения вируса.

Нужно понимать, что все это временно. Всё сделано для сохранения здоровья и благополучия казахстанцев.

Проделана большая работа, чтобы, несмотря на ограничения, которые вводятся на территории области в соответствии с постановлением главного санитарного врача ВКО, люди имели возможность получать необходимую медицинскую помощь.

Марипбек Шакербек, директор Палаты предпринимателей Восточно-Казахстанской области:

– 31 марта Президент озвучил второй пакет антикризисных мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. В их числе – мера по налогам. Для предпринимателей в наиболее пострадавших секторах экономики на шесть месяцев отменяется начисление и уплата налогов и других платежей из фонда оплаты труда. Продолжается работа с банками и финансовыми организациями по вопросам отсрочки и реструктуризации платежей по кредитам МСБ. Кроме того, для проведения весенне-полевых работ фермерам будет выделено 70 млрд тенге в виде займов по ставке не выше 5 процентов. На эти же цели направляется 100 млрд тенге через программу «Экономика простых вещей». Палата предпринимателей ВКО будет оказывать всяческое содействие предпринимателям, для того чтобы они могли воспользоваться данными преференциями.

Пожалуй, самый болезненный вопрос сегодня для бизнеса касается выплаты арендной платы за период ЧП. С этой проблемой в Палату обратились более 110 предпринимателей ВКО из разных сфер деятельности, которые терпят простой и неполучение прибыли.

В настоящее время для арендаторов школьных столовых, аптек в больницах и поликлиниках разработан специальный механизм по приостановлению оплаты за аренду госимущества. Это осуществляется на Портале реестра госимущества gosreestr.kz. Но если вопрос аренды у государства и квазигосударственного сектора был решен в пользу предпринимателей, которые освобождаются от арендной платы на три месяца начиная с 20 марта, то в ситуации, когда бизнес арендует площадь у бизнеса, к единому знаменателю прийти гораздо сложнее. Для Нацпалаты «Атамекен» все субъекты бизнеса равны – и арендаторы, и арендодатели. Поэтому все споры решаются в индивидуальном порядке при содействии представителей Палаты и местных исполнительных органов, которые выступают в качестве медиаторов.

Мы проводим переговоры с отдельными администрациями торговых домов, торгово-развлекательных центров о возможности скидок для арендаторов. И такие прецеденты уже есть в Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Тарбагатайском районе.