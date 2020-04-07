Своевременные меры

Олег Гавриленко, проректор ВКГТУ им. Д. Серикбаева:

– В нынешней ситуации руководство нашего региона приняло нелегкое решение – ввести ограничительные меры в двух крупных городах области. Это очень правильный и своевременный шаг. В Восточном Казахстане количество людей, у которых выявлен этот опасный вирус, не так велико, как в других регионах страны. Предпринятые меры направлены на опережение и масштабную профилактику.

Мы должны с пониманием отнестись к введенному ограничительному режиму и поддерживать самоизоляцию и дисциплину. Все это делается, в первую очередь, для сохранения нашего здоровья и жизни. Люди меньше будут контактировать, что, безусловно, поможет не только сократить количество возможных случаев инфицирования, но и практически свести к нулю такую вероятность. Давайте со всей серьезностью отнесемся к этой ситуации и будем строго соблюдать введенные ограничительные меры.

Татьяна Карпович, руководитель общественного фонда «Изумрудный город», директор музея детской литературы ВКО имени А. М. Волкова:

– Стоит отметить, что аким области Даниал Ахметов на основании постановления главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области принял важное решение о введении ограничительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Усть-Каменогорска и Семея. Конечно, это изменило привычное течение жизни в этих городах, движение общественного транспорта, передвижение людей и многое другое. Но главная цель достигнута – поставлен заслон пандемии, которая наводит ужас на весь мир. Уверена, когда эпидемиологическая ситуация изменится к лучшему, мы оценим все преимущества такого шага.

Очевидно, что задействованы все необходимые ресурсы для поддержания уровня жизнедеятельности. Даже потребность в медицинских многоразовых масках закрыта благодаря активизации фабрик в Семее и работе частных предпринимателей.

Считаю, что всем нам необходимо сейчас сохранять спокойствие, не терять оптимизма, не унывать. От психологического настроя, стабильности в обществе зависит многое. Возможно, кто-то захочет воспользоваться положением, посеять панику, но это шаг в никуда. К тому же за подобные действия законодательно предусмотрена серьезная ответственность.