Своевременные меры профилактики

В первый день весны в Казахстане введут ограничения на авиасообщения с рядом стран. Такие меры, предусмотренные новым Постановлением Правительства РК, позволят предотвратить проникновение коронавируса в нашу страну.

О введении в республике временных ограничений на полеты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции сообщил на брифинге главный санитарный врач Республики Казахстан Жандарбек Бекшин.

Было отмечено, что казахстанцы, желающие вернуться из-за границы, должны это сделать до 1 марта. Также в первый день весны будет прекращено авиасообщение с Иранской Республикой. Стоимость возвращенных билетов власти страны обещают возместить в полном объеме.

– Казахстан вводит ограничение по количеству вылетов. До первого марта еженедельно в Южную Корею будут отправляться семь бортов. Их задача – вернуть максимальное количество наших граждан. По Ирану ситуация легче – там находится порядка 170 граждан РК, – отметил Жандарбек Бекшин.

Также с 1 марта казахстанцев, возвратившихся из стран 1-й категории «неблагополучности» по заболеваемости коронавирусом – Китая, Южной Кореи, Японии, Италии и Ирана, будут помещать на 14-дневный домашний карантин. В этот период им запретят посещать места скопления людей и пользоваться общественным транспортом. По окончании карантина их состояние медики продолжат контролировать по телефону.

В то же время главный санврач Казахстана рекомендовал казахстанцам не выезжать за пределы страны, по возможности не посещать места скопления людей и усилить дезинфекционный режим на предприятиях и в общественных местах.

– В связи с ситуацией в мире по распространению коронавируса, хочу обратиться к руководителям предприятий. Во всех общественных организациях необходимо усилить дезинфекционный режим, чтобы в обязательном порядке были созданы необходимые условия для мытья рук, – подчеркнул Жандарбек Бекшин. – В супермаркетах, медицинских учреждениях нужно проводить дезинфекцию, ежечасно обрабатывать перила, дверные ручки.

Напомним, ранее сообщалось, что число погибших от коронавируса в Китае достигло 2715 человек. Количество инфицированных увеличивается ежедневно. Однако есть и хорошие новости – стали нередкими случаи полного выздоровления после этой болезни.

На территории Казахстана пока не выявлен ни один случай заболевания коронавирусом. По словам Жандарбека Бекшина, с подозрением на китайскую пневмонию в Казахстане было госпитализировано 165 человек, у 162 диагноз не подтвердился, они выписаны из больниц. Трое остаются под наблюдением. Их состояние удовлетворительное.

В Восточном Казахстане у пациентки с подозрением на коронавирус диагноз также не подтвердился. Женщина с признаками ОРВИ, вернувшаяся с отдыха из Таиланда, обратилась в областной амбулаторный центр. Медики действовали согласно утвержденному алгоритму и постановлению об усилении мер по профилактике коронавирусной инфекции. После тщательного осмотра и лабораторного исследования у пациентки коронавирусная инфекция не обнаружена. Ей поставлен диагноз ОРВИ легкой формы.

Врачи в очередной раз призывают население не поддаваться панике и доверять информации, поступающей только из официальных источников.

Бахыт Сарсембаева