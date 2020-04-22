Памятники казахскому поэту-философу и просветителю Абаю Кунанбайулы установлены во многих странах мира.

14 июня 2013 года в центре Ташкента, на пересечении улиц Абая и Зульфияхонум, напротив нового здания Посольства Республики Казахстан, установлен памятник Абаю, как символ дружбы и единения братских народов.

Заказчиком строительства выступил Комитет по культуре Министерства культуры и информации РК. Авторы проекта – скульптор Нурлан Далбай и архитектор Расул Сатыбалдиев воссоздали образ мудреца. Фигура поэта, установленная на постаменте, выполнена из бронзы. В правой руке Абай держит книгу как символ знаний. Высота монумента составляет 9,2 метра.

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев отметил, что открытие памятника в столице братского Узбекистана имеет поистине историческое

значение, поскольку Абай внес неоценимый вклад в духовное возрождение тюркского мира.

– Это яркое свидетельство братства и дружбы народов, – сказал Елбасы. – Известно, что общее родство казахского и узбекского народов идет из глубины веков. Взаимоотношения между Казахстаном и Узбекистаном успешно и стабильно развиваются во всех сферах. Мы являемся суверенными, независимыми государствами, о чем всегда мечтали наши предки.

Татьяна Кравченко