Светлое Христово Воскресение

Светлое Воскресение Иисуса Христа почитается христианами величайшим событием, дарующим спасение миру и всему человечеству. В этом году православные христиане празднуют Пасху 19 апреля.

Напомним, Пасха не имеет постоянной даты и к ее празднованию готовятся заранее. Семь недель длится Великий пост – время покаяния и духовного очищения себя от греха. Пасхальную радость невозможно пережить во всей полноте не постившись, хотя бы и не так строго, как предписывают монашеские правила.

– Ныне мы переживаем дни Страстной седмицы – особенного времени, когда Церковь Христова молитвенно вспоминает последние дни жизни, крестные страдания, смерть и погребение Христа Спасителя, – говорит епископ Усть-Каменогорский и Семипалатинской Амфилохий. – В эти дни, исполненные скорби и молитвенного трепета, мы взираем на победоносное оружие – крест Христов, но знаем, что за этой трагедией, помрачившей небо и землю, последует величайшая радость, ставшая поворотным событием в истории всего человечества, – Воскресение Христово, Пасха Божия спасительная.

Владыка Амфилохий добавил, что праздник Пасхи Христовой для всего христианского мира является торжеством обновления и спасения. На этом событии, как на непоколебимом и прочном основании, созидается христианская вера. Ведь ещё апостол Павел, утверждая, писал: «…если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1Кор.15,14).

– К сожалению, в эти дни миллионы людей по всей Земле лишены привычных условий жизни – многие вынуждены оставаться в своих домах, воздерживаться от посещения храма Божия, – сказал Владыка Амфилохий. – Пандемия коронавирусной инфекции развивается с огромной скоростью, и правительства большинства государств призывают людей во имя безопасности не покидать пределов своих домов. Наша республика тоже пошла по этому вынужденному пути, чему мы все стали свидетелями. Особенно скорбно переживать самоизоляцию сейчас, когда христианское сердце и долг веры зовут нас в храмы Божии для совместной молитвы и участия в церковных таинствах. Богослужения продолжают совершаться – но без участия прихожан, в закрытом режиме. Духовенство, как и раньше, возносит молитвы за народ Божий.

Владыка Амфилохий подчеркнул, что православный мир встретит великий и мироспасительный праздник Светлого Христова Воскресения и впервые пасхальные торжества должны будут проходить в пустых храмах – без многочисленных молящихся и всенародного пения пасхальных песнопений.

– Это вынужденная мера, и нам придется принять ее, следуя примеру православных христиан из других стран, чтобы предотвратить в наших городах распространение пандемии, – добавил епископ Амфилохий. – Как правящий архиерей Усть-Каменогорской и Семипалатинской епархии, призываю всех вас, дорогие христиане, воздержаться в эти особенные дни от посещения храма. Эта жертва послужит для нас исполнением заповеди Божией о любви к ближнему и поможет остановить распространение инфекции. Да дарует всем нам Господь в эти сложные дни пасхальную радость и просветит наши сердца божественной благодатью, дабы едиными устами и единым сердцем воспеть священнейшую песнь, прославляющую тридневно Воскресшего Христа Жизнодавца. Молитвенно желаю всем вам милости и помощи Божией, здравия, успехов в ваших трудах, семейного мира и благополучия!

Ева Ким