Сам себе диагност

В Казахстане запустили онлайн сервис по самодиагностике на COVID-19 на трех языках.

Как сообщили в пресс-службе Филиала по ВКО Фонда социального медицинского страхования, пройти предварительный онлайн опрос на выявление симптомов коронавируса теперь можно через мобильное приложение eGovMobile портала «Электронное правительство». Это стало возможным благодаря совместной работе Министерства здравоохранения и АО «Национальные информационные технологии».⠀

Онлайн сервис по самодиагностике расположен на главной странице приложения eGovMobile в виде отдельной кнопки «Анкета по симптомам COVID-19» и доступен на трех языках: казахском, русском и английском.

Для заполнения анкеты необходимо ответить «Да/Нет» на 12 простых вопросов и в случае необходимости заполнить дополнительное поле для сведений. После этого нажать кнопку «Отправить анкету». Вся информация поступает в Министерство здравоохранения РК для дальнейшей обработки.

Также на eGovMobile через сервисы «Карта COVID-19», «FAQ о COVID-19» можно получить ответы на наиболее распространённые вопросы о коронавирусе. Сервис предоставляет всю актуальную информацию о последних случаях заболевания в Казахстане в режиме реального времени.