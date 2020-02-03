Самый лучший учитель

Акмарал Кусбекова стала первой в регионе обладательницей престижной медали «Народный учитель».

Акмарал Кусбекова более 30 лет занимается преподавательской деятельностью. Она работала в Государственном университете имени Шакарима специалистом, научным сотрудником и старшим преподавателем, прививая студентам любовь к биологии и растениеводству.

Теперь трудится в сельскохозяйственном колледже Бескарагайского района, где ведет уроки биологии и лесного хозяйства. В конце прошлого года за выдающиеся успехи и богатый опыт в сфере преподавания Акмарал Кусбекова стала первым преподавателем в ВКО и шестым в Казахстане, удостоившимся важной профессиональной награды – медали международного казахского творческого объединения «Бейбітшілік әлемі» (Планета мира) – «Народный учитель».

– Для меня эта очень высокая награда стала неожиданной. Она накладывает большую ответственность, нужно оправдывать это звание, – говорит Акмарал Кусбекова.

Основными критериями для получения награды стали многолетний опыт работы конкурсантов и итоги их преподавательской деятельности, включающие научные и другие проекты. По мнению Акмарал, достичь столь высоких результатов ей помог не только богатый опыт в преподавании, но и поддержка родных. Главной для Акмарал всегда была и остается поддержка ее мамы – Кокеман Имангалиевой.

– Моя дочь с детства была очень трудолюбивым ребенком. Много занималась в школе, усердно училась в студенческие годы, много лет работала и теперь пожинает плоды своих трудов, – подчеркивает Кокеман Имангалиева. – Мы очень этому рады. Она заслуживает эту награду как никто другой!

Вместе с тем достигать высот в профессии Акмарал помогают и студенты. Они стараются во всем брать пример со своего преподавателя и всегда ее поддерживают.

По мнению обладательницы звания «Народный учитель», чтобы наладить с ними такую тесную связь, нужно относиться к каждому из ребят как к личности, общаться с ними на равных, и тогда у них непременно появится тяга к знаниям и мотивация узнавать новое.

Флора Левина

Семей