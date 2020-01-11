Салтанат Бакаева: «Мне нравится бросать вызов самой себе»

Известная казахстанская певица и актриса Салтанат Бакаева рассказала, как начинался ее творческий путь, о своих ролях и о том, что порадовало ее в Усть-Каменогорске.

Звезда казахстанской эстрады побывала в областном центре во время гастролей Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова минувшей осенью. Тогда молодая актриса исполнила роль Кати из пьесы русского драматурга Александра Володина «С любимыми не расставайтесь». Благодаря своей талантливой игре запомнилась и полюбилась местному зрителю.

Талантлива во всем

Родилась Салтанат Бакаева в Талгаре Алматинской области. В пятилетнем возрасте поступила в республиканскую среднюю специализированную музыкальную школу-интернат для одаренных детей им. Куляш Байсеитовой. Обу-чалась в ней 12 лет по классу домбры. Еще со школьных времен мечтала блистать на сцене.

– Заканчивая обучение в школе, я уже точно знала, что стану актрисой. Это была моя главная мечта, к которой шла целенаправленно. Хотела стать профессионалом своего дела, играть на сцене театра, – начала свой рассказ Салтанат.

Определив главную цель, в 2005 году она начала обучаться в Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова по специальности «Артист драматического театра и кино», в классе заслуженной артистки Казахской ССР Рахилям Машуровой. Работала в Казахском государственном академическом театре для детей и юношества им. Габита Мусрепова.

С 2009 года Салтанат Бакаева солистка эстрадной группы «Арнау», поет в дуэте с Нуржаном Керменбаевым. По словам певицы, произошло это совершенно случайно.

– На кастинг меня пригласили друзья. Возможность построения певческой карьеры тогда не рассматривала серьезно. Во время прослушивания вела себя абсолютно спокойно, не волновалась, не переживала. Думаю, это отчасти и помогло мне пройти отбор и стать в последующем участницей группы «Арнау», – рассказала она. – Со временем пение стало обретать для меня особое значение. Если актёрство – моя правая рука, то певческая карьера – левая. Отдать предпочтение чему-то одному уже не могу. За 15 лет работы в сфере культуры оба направления стали для меня равнозначными.

В 2010 году Салтанат приняли в труппу Казахского государственного академического театра драмы имени М. О. Ауэзова. По сей день она является актрисой этого храма Мельпомены. На ее счету десятки различных ролей из произведений казахской, мировой классики и современной драматургии.

В их числе – Джульетта в трагедии «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира, Айнагуль в драме «Такова жизнь» Медеу Сарсекеева, Оксана в комедии «Продайте мужа» Михаила Задорнова, Тансулу в спектакле «Тансулу» Гарифоллы Есима, Лаура в «Стеклянном зверинце» Теннесси Уильямса, Татьяна в «Одержимом» Дулата Исабекова и другие.

Выйти замуж – не напасть

Жителям областного центра в исполнении Салтанат особенно запомнилась роль Кати в драме «С любимыми не расставайтесь». Она повествует о семейных ценностях, проблемах между мужьями и женами, пути их решения. В главных ролях – молодые супруги Катя и Митя, которые поссорились. На подмостках разворачиваются истории восьми семейных пар, в том числе судебные дела об их разводе.

– Пьеса очень глубокая, в ней описываются важные проблемы современных реалий. Действительно, в последнее время количество разводов увеличивается. Пусть актерам театра и не удастся полностью изменить эту тенденцию, но все же мы в силах дать молодым людям пищу для размышлений, – отметила Салтанат Бакаева. – В целом Катя, как персонаж, побуждает совершать положительные поступки: не спешить с окончательными выводами, попытаться сохранить то, что имеешь, и помнить, что выход есть всегда, его только нужно обнаружить.

По ее словам, несмотря на все невзгоды важно приложить максимум усилий, чтобы сохранить семейный очаг. Ведь на самом деле свадьбу сыграть легко, стать настоящей семьей – сложно.

В качестве актрисы театра Салтанат Бакаева приехала в Усть-Каменогорск впервые. Ранее она посещала город в рамках гастролей дуэта «Арнау». По ее словам, с того момента областной центр заметно преобразился и продолжает стремительно развиваться. Особенно порадовало молодую актрису новое современное здание Восточно-Казахстанского областного драматического театра.

– К сожалению, во многих городах театры пребывают не в лучшем состоянии. Поэтому для актеров новое здание храма искусства – это большая радость, – подчеркнула Салтанат. – В таких условиях настроение улучшается, хочется творить, играть, дарить яркие эмоции зрителям, которые наслаждаются хорошими спектаклями, отдыхают. Было бы отлично, если по всей стране появились подобные современные театры.

Внимание, мотор!

Помимо театра особое место в жизни Салтанат Бакаевой занимают съемки в кино и сериалах. Обворожительную актрису зрители увидели в фильме «Рывок» 2010 года и в комедии «Той любой ценой» 2018 года. Особо стоит отметить ее работу в сериале «Айман-Шолпан» 2016 года, где она сыграла сразу две роли, раскрыв казахстанским зрителям образы двух совершенно разных близнецов. В 2019 году на экраны вышел фильм киргизского режиссера Айбека Дайырбекова «Расплата». Салтанат впервые исполнила главную роль в полнометражном фильме. Ее персонаж – Бегимай, умная и смелая девушка, готовая противостоять старинным устоям предков. Сюжет построен на основе реальных событий, произошедших в XVIII веке среди гор Тянь-Шаня.

Актриса признается, что играть как в кино, так и в театре очень волнительно, это большая ответственность.

– Каждый раз стараюсь выполнять свою работу на высшем уровне, – утверждает она.

Как оказалось, есть у Салтанат Бакаевой роль, о которой она мечтает. Но преждевременно раскрывать все карты девушка не хочет, боится спугнуть удачу.

– Вообще, мне интересны любые роли. Особенно те, которые далеки от моего собственного образа. Мне нравится бросать вызов самой себе, задавая вопрос: «Сможешь ты это сделать или нет?», – призналась Салтанат.

Очевидно, мотивация успешно работает – молодая девушка играет в театре, снимается в кино, поет в дуэте «Арнау», ведет сольную певческую карьеру, а также является счастливой женой и мамой троих сыновей. Вместе с тем звезда казахстанской эстрады удостоена премии Союза молодежи Казахстана «Серпер» и юбилейной медали «25 лет независимости Республики Казахстан».

– Человеку ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом. Ведь всегда есть к чему стремиться, если цель определена. Поэтому я постоянно работаю, – заключила артистка.

Гульжан Естаева