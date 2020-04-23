Садака в режиме онлайн

Первый день священного месяца Рамазан в этом году наступит 24 апреля и продлится ровно 30

дней. О том, как держать Оразу в условиях карантина, на брифинге рассказал уполномоченный

имам Семейского региона Аскар кажы Муканов.

Священная Ночь Предопределения Қадір түні в этом году приходится в ночь с 19 на 20 мая. 24 мая мусульмане страны отпразднуют Ораза айт. Размер фитр-садака в этом году составляет 370 тенге.

Духовное управление мусульман Казахстана рекомендует не нарушать карантин,

а потому пожертвования будут приниматься в режиме онлайн.

– Ораза –это важный и обязательный пост, но в сложившейся ситуации следует придерживаться карантинных мер. Мечети закрыты, а потому ауыз ашар в этом году не будет проводиться масштабно, как раньше. Мы призываем жителей оставаться дома и провести его со своей семьей. Не стоит приглашать постящихся друзей и соседей по вечерам гости на ауыз ашар. Носить по домам гостинцы также не стоит. В случае чего, можно будет заказать сертифицированную продукцию «Халяль» на адрес того, кому вы хотите сделать этот подарок. Важно оставаться дома, чтобы уберечь себя и близких от вируса. Мы должны принять сложившуюся непростую ситуацию как испытание. Не будет в этом году и коллективного чтения намаза в мечети. Фитр-садака будет приниматься в режиме онлайн, посредством банковской карточки. Также в магазинах, возможно, будут установлены специальные ящики для садака, – рассказал Аскар кажы Муканов.

С расписанием Оразы можно ознакомиться на сайте http://semey-meshet.kz. Старшему поколению расписание будет доставлено на дом.

Флора Левина

Семей