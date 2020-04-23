Садака в режиме онлайн

Первый день священного месяца Рамазан в этом году наступит 24 апреля и продлится ровно 30
дней. О том, как держать Оразу в условиях карантина, на брифинге рассказал уполномоченный
имам Семейского региона Аскар кажы Муканов.
Священная Ночь Предопределения Қадір түні в этом году приходится в ночь с 19 на 20 мая. 24 мая мусульмане страны отпразднуют Ораза айт. Размер фитр-садака в этом году составляет 370 тенге.
Духовное управление мусульман Казахстана рекомендует не нарушать карантин,
а потому пожертвования будут приниматься в режиме онлайн.
– Ораза –это важный и обязательный пост, но в сложившейся ситуации следует придерживаться карантинных мер.
Мечети закрыты, а потому ауыз ашар в этом году не будет проводиться
масштабно, как раньше. Мы призываем жителей оставаться дома и провести его
со своей семьей. Не стоит приглашать постящихся друзей и соседей по вечерам
гости на ауыз ашар. Носить по домам гостинцы также не стоит.
В случае чего, можно будет заказать сертифицированную продукцию
«Халяль» на адрес того, кому вы хотите сделать этот подарок.
Важно оставаться дома, чтобы уберечь себя и близких от вируса.
Мы должны принять сложившуюся непростую ситуацию как испытание.
Не будет в этом году и коллективного чтения намаза в мечети.
Фитр-садака будет приниматься в режиме онлайн,
посредством банковской карточки. Также в магазинах, возможно,
будут установлены специальные ящики для садака, –
рассказал Аскар кажы Муканов.
С расписанием Оразы можно ознакомиться на сайте http://semey-meshet.kz. Старшему поколению расписание будет доставлено на дом.
Флора Левина
Семей