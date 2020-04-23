Садака в режиме онлайн

Духовность

Первый день священного месяца Рамазан в этом году наступит 24 апреля и продлится ровно 30 

дней. О том, как держать Оразу в условиях карантина, на брифинге рассказал уполномоченный 

имам Семейского региона  Аскар кажы Муканов. 

Садака в режиме онлайн

Священная Ночь Предопределения Қадір түні в этом году приходится в ночь с 19 на 20 мая. 24 мая мусульмане страны отпразднуют Ораза айт. Размер фитр-садака в этом году составляет 370 тенге. 

Духовное управление мусульман Казахстана рекомендует не нарушать карантин, 

а потому пожертвования будут приниматься в режиме онлайн. 

– Ораза –это важный и обязательный пост, но в сложившейся ситуации следует  придерживаться карантинных мер. 

Мечети закрыты, а потому ауыз ашар в этом году не будет проводиться 

масштабно, как раньше. Мы призываем жителей оставаться дома и провести его

со своей семьей. Не стоит приглашать постящихся друзей и соседей по вечерам 

 гости на ауыз ашар. Носить по домам гостинцы также не стоит.

В случае чего, можно будет заказать сертифицированную продукцию

«Халяль» на адрес того, кому вы хотите сделать этот подарок. 

Важно оставаться дома, чтобы уберечь себя и близких от вируса. 

Мы должны принять сложившуюся непростую ситуацию как испытание. 

Не будет в этом году и коллективного чтения намаза в мечети. 

Фитр-садака будет приниматься в режиме онлайн, 

посредством банковской карточки. Также в магазинах, возможно, 

будут установлены специальные ящики для садака, –

рассказал Аскар кажы Муканов. 

 

С расписанием Оразы можно ознакомиться на сайте http://semey-meshet.kz. Старшему поколению расписание будет доставлено на дом.  

 

Флора Левина 

Семей  

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